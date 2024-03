Durante el episodio de WWE RAW del 11 de marzo, Candice LeRae e Indi Hartwell se unieron para vencer a Maxxine Dupri e Ivy Nile en un combate de parejas. A priori no sería una lucha demasiado interesante pero durante la misma las que acabaron venciendo dieron un primer paso en su presumible cambio a rudas tratando mal a Maxxine, a quien Candice le dijo que no se merece estar en la WWE. Esto parece intento de la compañía de crear una historia en torno a los abucheos que Dupri recibió en un reciente House Show.

What has gotten into @CandiceLeRae?! That was wayyyyy over the line!#WWERaw pic.twitter.com/mgNX7a4PVV

— WWE (@WWE) March 12, 2024