Maxxine Dupri había conseguido ganarse el cariño de los fanáticos de WWE a través de su alianza con Chad Gable y Otis pero en un reciente House Show el público la abucheó. Durante el episodio más reciente de 83 Weeks, Eric Bischoff comparte su opinión al respecto atendiendo también a que algunos compañeros de la luchadora han salido en su defensa en redes sociales.

Maxxine Dupri was booed mercilessly at a WWE Live Event pic.twitter.com/rXSlD5w28n — Covalent TV (@TheCovalentTV) February 28, 2024

► Los abucheos a Maxxine Dupri

«Para mí, eso es exactamente cómo no se deben usar las redes sociales. No quiero saber cómo eres realmente. Quiero creer en tu personaje. No quiero conocer tus sentimientos o tus virtudes. Quiero creer en tu personaje, especialmente cuando estás promocionando tus redes sociales bajo tu nombre de personaje y con imágenes de tu personaje. Simplemente no quiero eso. En cuanto a las redes sociales, como fan, aprecio y disfruto de los talentos que utilizan sus redes sociales y se mantienen dentro de su personaje. Esa es solo mi opinión. Y la otra razón por la que no me gusta es porque todo lo que va a hacer es fomentar más mal comportamiento. Estás reconociendo un mal comportamiento. ¿Qué sucede cuando reconoces un mal comportamiento en las redes sociales? Obtienes más de eso. Simplemente no tiene sentido para mí tratar de usar las redes sociales para mitigar o suavizar una situación como la que estamos discutiendo.

«En cuanto al talento, aguántalo, cariño. Estás en el negocio del entretenimiento… es parte del proceso; tienes que aprender. Y ciertamente tienes que aprender a endurecerte y no dejarte afectar emocionalmente por eso. Si eres tan sensible y te afecta tanto que alguien te abuchea porque tuviste una mala noche, entonces estás en el negocio equivocado. Supéralo. Úsalo, dale la vuelta, haz que funcione a tu favor, en lugar de que funcione en tu contra. Y pídele a tus amigos que no te compadezcan públicamente, porque todo lo que van a hacer es animar a la gente a hacerlo aún más. Fue un error, en cuanto a si los fanáticos deberían o no deberían… ¿Es una regla que se crucen ciertas líneas?… vienes a un evento para que la gente pueda expresar emociones extremas. Aplaudir, abuchear. Si tienes suerte, lanzar cosas. Y emocionarse tanto que pierdan el control. Ese es tu trabajo. Entonces, si tienes un trabajo en el que sabes que estás solicitando y tratando de crear emociones extremas entre una audiencia que está gastando buen dinero para estar allí, y simplemente dejar que eso suelto, y tienes una mala noche, eres abucheada, supéralo.»