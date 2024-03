Jack Perry responde a los fans sobre unirse a HOT

Jack Perry debutó en New Japan Pro Wrestling, presentándose en la primera fecha del torneo «New Japan Cup 2024«.

Esto sucedió en el evento conmemorativo por los 52 años de la empresa en el Ota City General Gymnasium. En su lucha correspondiente a la primera ronda, Perry se impuso a Shota Umino, con la ayuda de Ren Narita y Yoshinobu Kanemaru, quienes intervinieron en la lucha a favor de él.

Tras proclamarse vencedor del encuentro, el resto de HOT subió al ring y lo invitaron a unirse a ellos. Jack Perry aceptó, tomando la playera que le ofrecieron y se unió oficialmente a ellos.

El día de hoy, 7 de marzo, en la segunda jornada del torneo, celebrada en el Korakuen Hall, Perry se estrenó con sus nuevos compañeros (EVIL, Ren Narita y Yoshinobu Kanemaru) imponiéndose al combinado de El Desperado, Shota Umino, Tomoaki Honma y YOH.

En la conferencia de prensa tras el encuentro, Jack Perry reaccionó a las diversas manifestaciones de repudio que varios fans expresaron por unirse a HOT.

Segunda lucha, Japón, 2-0. Primera vez con el nuevo equipo. Invicto hasta ahora conmigo, el ‘chivo expiatorio’ Jack Perry en el equipo. Veo a mucha gente en Internet hablar m**rda sobre HOUSE OF TORTURE. ¿Por qué? Aprecio a estos muchachos porque no tienen miedo de ser ellos mismos. No tienen miedo de hacer lo que hay que hacer. Entonces todos los se quejan, llórenme un maldito río.