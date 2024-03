Conmemorando 52 años de su fundación, New Japan Pro Wrestling presentó «Anniversary Show» desde el Ota City General Gymnasium.

► «Anniversary Show»

Fue también el evento de apertura para el torneo individual de eliminación directa «New Japan Cup 2024».

La competencia arrancó con el duelo de Toru Yano y Yujiro Takahashi. Tras una larga ausencia, Pieter reapareció al lado de Yujiro. Pieter comentó que estuvo en el Carnaval de Brasil, siendo la primera japonesa en bailar en las exhibiciones profesionales. Fiel a su estilo, Yujiro llevó unas esposas, sujetando con ellas a Yano en la barra de contención, aunque cuando Yano logró liberarse, esposó a Yujiro usando al locutor Watanabe para distraerlo. Toru Yano regresó al ring antes de la cuenta y ganó.

KENTA y YOSHI-HASHI sostuvieron un reñido duelo donde echaron mano de su gran experiencia. Sin embargo, fue el segundo el que terminó doblegando a su rival para avanzar a la siguiente ronda.

En una intensa refriega, Jack Perry hizo su debut en NJPW enfrentando a Shota Umino, el hombre que desafió en «Battle in the Valley» en enero. Aunque el enfrentamiento empezó muy bien, el cierre se vio empañado por las intervenciones de Yoshinobu Kanemaru y Ren Narita de HOTm quienes llegaron a ayudan a Perry distrayendo al réferi. Tras declarar a Perry como ganador, subieron al ring EVIL, Dick Togo y Yujiro Takahashi e invitaron a Jack Perry para incorporarse a House of Torture. Éste aceptó y se puso la playera de la agrupación.

En el turno principal se llevó a cabo el combate de exhibición entre Tetsuya Naito, Campeón Mundial de Peso Completo IWGP contra SHO, Campeón de Peso Jr. IWGP. SHO llegó sin su cinturón, ya que aún no lo recupera luego de que YOH se lo robara en Sapporo.

Ambos luchadores acordaron que la lucha tendría una estipulación especial: si Naito perdía, entregaría su cinturón o daría a SHO la oportunidad de contender por él. Por este motivo, SHO se lanzó sobre Naito desde éste venía por la rampa de acceso al ring.

El único riesgo que existía era la probable intervención de HOT en favor de SHO, aunque raro en ellos, aparecieron muy poco y LIJ estuvieron al pendiente apoyando a su líder. Esto permitió a Naito explayarse sobre el ring y sin problemas cerró la batalla con Destino. Tras celebrar su triunfo, convocó a Shingo Takagi y Yota Tsuji, que participarán en la New Japan Cup, indicándoles que espera a uno de ellos en Sakura Genesis.

Tetsuya Naito se enfrentará al ganador de la New Japan Cup 2024 en Sakura Genesis el 6 de abril en el Ryogoku Sumo Hall. Si retiene, defenderá su cinturón contra Jon Moxley en Windy City Riot en Chicago el 12 de abril.

Los resultados completos son:

NJPW «ANNIVERSARY SHOW», 06.03.2024

Ota City General Gymnasium

Asistencia: 3,008 Espectadores

1. Jeff Cobb y Great-O-Khan vencieron a Tanga Loa y Tomoaki Honma (3:47) con la Tour of the Island de Cobb sobre Honma.

2. Zack Sabre Jr. y Mikey Nicholls derrotaron a Hikuleo y El Phantasmo (8:24) con la Mikey Bomb de Nicholls sobre Phantasmo.

3. Tomohiro Ishii, Hirooki Goto, El Desperado y Oleg Boltin vencieron a Shingo Takagi, Yota Tsuji, Hiromu Takahashi y BUSHI (7:43) con la El Es Culero de Desperado sobre BUSHI.

4. TJP, Francesco Akira y Callum Newman derrotaron a David Finlay, Gabe Kidd y Gedo (7:55) cuando Akira colocó espaldas a Gedo tras la 2/2.

5. SANADA, Taichi, Yuya Uemura y DOUKI vencieron a «King of Darkness» EVIL, Ren Narita, Yoshinobu Kanemaru y Dick Togo (8:53) con un Kannuki Suplex Hold de Uemura sobre Togo.

6. New Japan Cup – Round 1: Toru Yano derrotó a Yujiro Takahashi (2:56) por Countout.

7. New Japan Cup – Round 1: YOSHI-HASHI venció a KENTA (10:55) con un Itadaki Kari.

8. New Japan Cup – Round 1: Jack Perry derrotó a Shota Umino (12:20) con un Running Knee Attack.

9. Anniversary Special Singles Match: Tetsuya Naito venció a SHO (22:07) con la Destino.