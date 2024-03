Por qué Bryan Danielson no quiere ser Campeón Mundial AEW

Con Bryan Danielson hay que activar casi siempre el «Ironic Mode». Muchas de sus declaraciones se dan dentro del «kayfabe» o desde la absoluta chanza. O seguramente ambas. Y a su llegada a AEW, algunos vilipendiaron al veterano por estas palabras en la rueda de prensa posterior a All Out 2021.

Pero si bien Danielson ha pateado bastantes traseros y cabezas en AEW, realmente su trayectoria allí no está siendo acaparadora de victorias, sino elevadora de talentos. Y esto lo evidencia el hecho de que en dos años y medio como «All Elite», Danielson nunca ha conquistado un campeonato, algo que muy pocas figuras consolidadas de la empresa pueden decir. Incluso Sting pasó su último mes sobre los rings con una presea bajo el brazo.

Ahora, bajo entrevista con SXSW, Bryan Danielson explica sus motivos para mantenerse al margen de oros en lo que constituye su última gran oportunidad de dejar un legado muy diferente al de otras estrellas del pasado.

«Cuando vine a AEW, CM Punk había debutado apenas un par de semanas antes y habló de querer ayudar a los jóvenes talentos. Vi la entrevista y pensé, ‘es lo que yo hubiera dicho’.

«Entonces me preguntaron sobre mis objetivos en AEW y y dije, ‘ah, voy a patearle la cabeza a todo el mundo. No me interesa impulsar a jóvenes hacia la cima’. Pero no era verdad. Como alguien que tiene 42 años y dos hijos, una de las cosas que me gustan de AEW es que ha hecho que la industria de la lucha libre profesional sea más sana. Y cuando pienso en ello, digo, ‘¿cómo puedo hacer que esta industria, que amo desde pequeño, sea más sana?’ La idea es transmitir ese estrellato que he obtenido a los luchadores más jóvenes. Algunas personas me dicen, ‘Bryan, deberías ser campeón’. O, ‘deberías haber sido campeón’. O, ‘deberías hacer esto y hacer lo otro’. Y la realidad para mí es que no.

«Los campeones que hemos tenido han sido geniales. ‘Hangman’ fue un gran campeón. MJF fue un gran campeón. Y eso los elevó. Estas personas son estrellas […] Sería fácil hacer campeones a estrellas del pasado o situarlas como los tipos más importantes. Es lo fácil. Pero es mucho más difícil conseguir que alguien como MJF, que nunca había luchado en televisión nacional, sea una estrella que atrae audiencia. Ese era muy mi mayor objetivo».