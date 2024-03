Maxxine Dupri se pronuncia sobre la polémica que protagonizó

Días atrás, aquí en SÚPERLUCHAS les reportábamos que en un evento no televisado de la WWE, Maxxine Dupri fue abucheada por los espectadores.

He aquí la nota:

A continuación el vídeo que evidencia lo anteriormente citado.

this poor girl is getting booed at a house show for trying to get better.. wrestling fans suck pic.twitter.com/2OlXoAufcT

Pues bien, en una reciente entrevista que concedió Dupri, le preguntaron de lo anterior y esto fue lo que respondió.

En charla con el podcast «Lightweights» con Joe Vulpis, Dupri reconoció haber recibido más críticas por aprender a luchar en vivo en televisión, eso sí, mencionó que debido al talento de las mujeres en la WWE siente mucha presión.

Dupri comentó que siente que tiene más ojos encima que la superestrella promedio.

«Creo que sí y no. Creo que a veces, la gente realmente me señala mucho porque estoy aprendiendo a luchar en la televisión en vivo, y afortunadamente, con mi personaje, eso se ha dicho, así que la gente está al tanto de que estas son mis primeras luchas. Mi primera vez actuando frente a una multitud ha sido en Monday Night Raw. Así que creo que a ese nivel, la gente me ha dado mucha atención. Creo que, por otro lado, y tal vez esto esté en mi cabeza, así es como me siento, siento que tenemos tantas mujeres talentosas. No solo en SmackDown, Raw, sino también en NXT, en desarrollo, personas luchando en la escena independiente.

«Así que creo que también hay este nivel de: ‘Ok, esta chica está recibiendo una oportunidad que quizás no está tan lista como la gente siente que debería estar’. Así que creo que eso añade un nivel de escrutinio. Pero creo que para mí, es un nivel añadido de presión, pero también quiero hacer sentir orgullosas a esas personas que no están recibiendo una oportunidad. Estoy muy agradecida por cada oportunidad. Estoy agradecida por ser lanzada al abismo. Obviamente, es aterrador, y obviamente, apesta cuando recibes críticas por cosas donde realmente estoy haciendo mi mejor esfuerzo, estoy entrenando lo más duro que puedo, estoy tratando de mejorar cada vez. Pero no soy perfecta. Soy humana, y esta es la primera vez que hago estas cosas, así que habrá momentos en los que haga cosas que la gente no va a amar, o que yo no voy a amar cuando vea de nuevo.»