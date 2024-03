Siempre mencionamos lo interesante que es que grandes nombres de la historia de la lucha libre como Kurt Angle o Booker T dispongan de un pódcast donde contar, descubrir, opinar de todo tipo de cuestiones relacionadas con las cuerdas. ¿Qué decir del Undertaker? Porque él también tiene su propia plataforma, Six Feet Under.

Últimamente, lo hemos escuchado hablar sobre la vez que hizo llorar a Melina, si existe un líder actualmente en la WWE, si estaría luchando hoy de haber contado en su época con las comodidades de las Superestrellas en el presente, o cuando insultó a todos en el vestidor por no estar esforzándose en un House Show.

En el episodio más reciente, también habla sobre sus tatuajes. No es lo primero que señalaríamos del Enterrador pero siempre lo han acompañado y probablemente no haya fan capaz de hacerse una imagen del exluchador en su mente sin ellos por sus brazos, su cuello… Veamos lo que comentaba la leyenda viviente.

► La reacción de Vince McMahon

«Recuerdo haber llegado y Vince viendo mi brazo… ¡me insultó como si fuera un perro! ‘¡Maldición, ¿por qué harías eso?! ¡No puedes hacer eso! ¡No puedes cambiar el personaje sin hablar conmigo primero!’«.

► Un añadido al personaje

«Así que me hice uno en la parte interior de brazo y él ni siquiera lo notó. No creo que The Undertaker hubiera sido lo mismo. Creo que los tatuajes eran parte del misticismo. Incluso con el personaje original de Deadman, simplemente añadieron a eso.»

► ¿Se arrepiente de alguno?

«Fui a un local en Nashville y le dije: ‘Oye, quiero a este tipo saliendo de una tumba’. Y luego está este punto que se suponía que parecía una mano saliendo de la piel y estaba tan insatisfecho con eso que nunca volví, y luego simplemente perdió importancia.»