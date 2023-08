La música de Bray Wyatt suena en la Premier League

“AEW se une a todo el mundo de la lucha libre para lamentar la pérdida de Windham Rotunda, también conocido como Bray Wyatt. Windham, un luchador de tercera generación, continuó con orgullo el legado de su familia al forjar su propio e increíble camino hacia el estrellato. El estilo y la personalidad únicos de Windham mostraron su pasión por la industria y su deseo de innovación. AEW envía su más sentido pésame a la familia, amigos y fanáticos de Windham. Estaremos eternamente agradecidos por todas sus increíbles contribuciones a la industria”. Así reza el comunicado a modo de tributo que AEW le dedicó a Bray Wyatt.

► Tributo a Bray Wyatt en la Premier League

Pero Tony Khan no quiso quedarse ahí, ni siquiera dentro de la lucha libre profesional -aunque no fue él el primero en dar el paso pues la acrtiz Vanessa Hudgens también rindió homenaje al luchador– e hizo que la música de The Eater of Worlds en WWE sonara en el descanso del reciente partido entre su Fulham y el Arsenal en la Premier League. No tenemos más detalles pero entendemos que el presidente All Elite fue el responsable. Y la verdad es que es un bonito tributo a Bray Wyatt.

Bray Wyatts theme was played at half time during the Arsenal Vs Fulham game today. pic.twitter.com/qsWD1T8EbS — 👑𝔸𝕕𝕒𝕞 𝔾𝕠𝕝𝕕𝕓𝕖𝕣𝕘👑  (@AdamGoldberg28) August 26, 2023

La verdad es que, lamentablemente, los tributos no han dejado de sucederse:

Todo es poco para alguien que nos ha hecho disfrutar tanto, una de las Superestrellas WWE más grandes de las últimas décadas, una mente creativa sin igual, un guerrero que ahora descansa en paz y que siempre estará en nuestra memoria y nuestros corazones.