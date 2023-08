¿No era Tony Khan? Identidad del Leatherface de AEW

«Tony Khan estaba realmente emocionado con la idea de llevar a cabo este combate, estaba muy entusiasmado con el patrocinio y con la donación de una parte del dinero a la caridad de Maui, que es una gran causa. Tony estaba tan involucrado en este combate que, de hecho, se disfrazó de Leatherface. Interpretó el papel de Leatherface y salió corriendo con la motosierra. TK fue Leatherface«. Así bromeaba Matt Hardy sobre la identidad de Leatherface en la reciente lucha Masacre de Texas de AEW en Fight for the Fallen 2023.

► Identidad del Leatherface de AEW

Pero en realidad no era el presidente All Elite la persona detrás de la máscara, la motosierra y el atuendo, según nos informan desde Fightful.

«La identidad de Leatherface ha sido confirmada.

Leatherface hizo su aparición en el episodio de AEW Dynamite del 16 de agosto en un combate que ha sido considerado como candidato a Combate del Año, donde Jeff Jarrett derrotó a Jeff Hardy en el Texas Chainsaw Massacre match. Este encuentro recibió aclamación universal y ninguna crítica por parte de quienes lo presenciaron.

Hacia el desenlace del combate, la estrella de Texas Chainsaw Massacre, Leatherface, hizo su aparición persiguiendo a varios luchadores rudos detrás del escenario. Desde entonces, hemos descubierto quién fue el intérprete detrás del icónico personaje de las películas de terror.

Fightful Select ha confirmado que Dean Alexander fue el encargado de dar vida a Leatherface en el evento. Alexander ha estado luchando en All Elite Wrestling durante aproximadamente dos años y medio, haciendo su primera aparición en las grabaciones de AEW Dark en marzo de 2021. Desde entonces, ha participado en al menos tres docenas de eventos, y ha formado equipo regularmente con Rosario Grillo y Carlie Bravo. Quizás su combate más destacado fue cuando se unió a Kidd Bandit contra Too Fast, Too Fuego.

El Wrestling Observer informó que AEW obtuvo más de $100,000 en patrocinios por esta aparición, los cuales Tony Khan donó a bancos de alimentos en apoyo a los incendios forestales en Maui.

Hasta el momento, no hemos escuchado acerca de planes para utilizar nuevamente a Leatherface en el futuro».