Planes originales para la entrada de Undertaker en WrestleMania 36

Varios detalles del "Boneyard Match" de WrestleMania 36 entre The Undertaker y AJ Styles entusiasmaron a los seguidores. Uno de ellos, el uso de la canción "Now That We're Dead" de Metallica, perteneciente a su último álbum de estudio hasta ahora, Hardwired... to Self-Destruct, publicado en 2016.

Una particular música de entrada que casaba perfectamente con el retorno de la versión motera de Taker, quien tiempo atrás ya tuvo como acompañamiento bajo esa faceta los temas "American Bad Ass" de Kid Rock y "Rollin (Air Raid Vehicle)" de Limp Bizkit.

entrada de Undertaker en WrestleMania 36

► Metallica, también presente en la ucronía de WrestleMania 36

Y hoy sabemos que el uso de dicha canción de la banda liderada por James Hetfield no fue una improvisación de última hora debido al cambio de planes tras el estallido de la pandemia. Según revela Stephanie McMahon a Ad Age Remote, Metallica estaba en la agenda de WWE desde el principio.

«Hemos experimentado con combates cinematográficos. El "Boneyard Match" fue como una secuencia de película de unos 20 minutos y tuvo música de Metallica, porque Metallica iba a ser parte de WrestleMania, su música iba a ser parte de la entrada de Undertaker. Cuando todo cambió, dijeron, "queremos seguir formando parte de esto si es posible, no vamos a echarnos atrás". Estamos muy agradecidos a Metallica por ayudarnos a musicalizar la secuencia».

Resulta imposible desconectar tales declaraciones con la posibilidad de que "The Phenom" se suba una vez más a los rings para retirarse como es debido y como en principio iba a suceder en WrestleMania 36: véase, al calor del público. Porque apenas 24 horas después de su retiro anunciado en el último episodio de 'Undertaker: The Last Ride', el veterano reconoció que no descartaría responder a una nueva llamada de Vince McMahon en caso de que este lo necesite.

No obstante, puede que de consumarse esta despedida definitiva y formal, seguramente sea al son de "Rest in Peace", la clásica composición de Jim Johnston.