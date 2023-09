La confianza de WWE en Ilja Dragunov: «La siento»

Ilja Dragunov no ha dejado de crecer desde que se unió a la WWE en 2019. Primero, conquistó NXT UK, donde fue el responsable de terminar con el reinado histórico de Gunther -¿será él también quien lo destrone como Campeón Intercontinental en el main roster?- para posteriormente tener el suyo propio como el número uno de la marca británica.

Cuando esta cerró, tuvo que mudarse a Estados Unidos para luchar en NXT, donde ha estado desde 2022, consiguiendo en un año posicionarse como una de las estrellas del programa; de hecho, tendrá otra oportunidad por el Campeonato NXT ante Carmelo Hayes en No Mercy 2023. Y ya ha comenzado a hablarse de cuando será ascendido.

Bruh this lariat from Ilja Dragunov pic.twitter.com/GtLYIJdSkQ — Raion (@Raion74_) September 13, 2023

► La confianza en Ilja Dragunov

Podemos aventurarnos a adivinar que The Dragon cuenta con la confianza de la empresa, al menos de los responsables del territorio de desarrollo, empezando por Shawn Michaels. No obstante, no tenemos por qué hacerlo pues él mismo lo asegura en una reciente aparición en Busted Open Radio.

«No diría que haya algo en particular, ya que siempre he sentido que he tenido mucha confianza de las personas adecuadas, y realmente aprecio eso y estoy muy agradecido por ello. Pero, si tengo que pensar en algo, es en la importancia de centrarme en lo esencial de la narración.

«Mi objetivo principal, en lo que realmente pienso, no es tanto en el arte escénico de este negocio, sino en enfocar los momentos en una emoción, un significado, y a partir de ahí, paso a paso, esto es algo que realmente desarrollo en cada lucha. Sin eso, ninguna lucha logrará cautivar a la audiencia».