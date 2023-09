La empresa, Crimson Crown Wrestling, presento su evento Friday Night Brawl #1, el cual tuvo lugar el 12 de septiembre desde Florence Arena en Los Angeles, California. El evento fue transmitido en vivo a través de independentwrestling.tv.

Crimson Crown Wrestling, es una empresa de lucha libre independiente, con sede en California, la compañía presenta eventos alrededor de todo el territorio norteamericanos, en la misma se presentan combates de mucha acción y calidad.

► Resultados Crimson Crown Wrestling

Three Way Eliminator Match: Chris Nastyy venció a Jake Painter y X-Torm

DCW Tag Team Title Match: Rock N Rodeo Express (Rex Calhoun & TMD) retuvieron ante The Devil’s Brigade (El Murcialgo Diablo & Fern Owens) (w/Reverend Rummans)

Supreme Violence Match: Kidd Bandit venció a Sage Sin Supreme

CCW Title Match (vakant): Robby Phoenix venció a BC Killer (w/Reverend Rummans)

Supreme Violence Match: Judge Joe Dred (w/Steven Jury) venció a Bovi