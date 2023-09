«Ilja Dragunov es un tipo que no va a subir al elenco principal en el corto plazo. Puedo verlo como alguien que llegará al roster principal en algún momento, al igual que Tommaso Ciampa, pero en NXT este tipo puede ser genial. Es decir, puedes ponerlo con cualquier persona y él llevará a esa persona y la elevará al mejor combate de sus vidas. Lo necesitan en NXT». Unas semanas atrás, Dave Meltzer descartaba que Ilja Dragunov fuera ascendido al elenco principal de WWE en un futuro cercano.

► La felicidad de Ilja Dragunov

Y podríamos decir que él no está preocupado por ello en absoluto, pues está completamente feliz en NXT, como expone en una reciente aparición en Busted Open Radio cuando le preguntan por su próxima llegada al main roster, la cual con toda seguridad va a darse en algún momento, aunque por ahora no se sabe cuando podría darse. Cabe mencionarse que The Dragon luchará nuevamente por el Campeonato NXT ante Carmelo Hayes; los dos se verán las caras en No Mercy 2023.

«Siempre se trata de tener un objetivo específico. No tengo opiniones. Por otro lado, diría que, si decidiera quedarme en NXT durante un tiempo, no sería algo que me hiciera infeliz. No tengo prisa. Disfruto plenamente del viaje, disfruto plenamente de no saber siempre todo o ver todo ante mí. Ser sorprendido, ser desafiado. La sorpresa de la vida en todos estos caminos es lo más fresco para mí. Si lo supiera todo, sería un objetivo tras otro, y eso no es lo que el arte realmente implica. Este negocio es un arte escénico y soy un artista al 100%».

¿Conseguirá esta vez Dragunov ganar el título? Lo veremos el 30 de septiembre. Otro que podría ascender pronto es precisamente Melo.