Bully Ray: «Chad Gable debe destronar a Gunther»

Chad Gable era lo único que se interponía entre Gunther y el récord de The Honky Tonk Man por tener el reinado más longevo como Campeón Intercontinental, y en el episodio de Monday Night Raw de la semana pasada, los dos se batieron en un gran combate en donde el miembro de Alpha Academy logró poner en apuros a The Ring General, quien eventualmente se llevaría la victoria, con lo cual The Ring General superaría el referido récord. No obstante, Gable reapareció este lunes para confrontar al austriaco y le hizo saber que hará todo lo posible por quitarle el título.

► Bully Ray cree en la promesa de Chad Gable

En el reciente programa de Busted Open Radio, el coanfitrión Bully Ray compartió sus pensamientos sobre la rivalidad entre Chad Gable y el Campeón Intercontinental WWE con el reinado más largo, Gunther. El miembro del Salón de la Fama WWE siente que después de la promo de Gable en el reciente episodio de Raw, es el indicado para quitarle el título al líder de Imperium.

«Si eres un técnico y juras por Dios que vas a derrotar a cualquier hombre y llevarte su campeonato, será mejor que lo hagas. La mayoría de las veces hablamos de la palabra ‘garantizar’, como si Chad Gable dijera: ‘Te garantizo que voy a derrotarte Gunther y tomaré tu Campeonato Intercontinental’, bueno, si eres un técnico y lo garantizas, entonces Mejor hazlo, de lo contrario no estás cumpliendo tu promesa.

Jurar por Dios parece ser el siguiente paso, el siguiente nivel: ‘Lo juro por Dios, voy a derrotarte, tomaré tu campeonato, y te juro por Dios que voy a poner una sonrisa en el rostro de mi hija. rostro.’ Si no cumples esas promesas, también podrías dar media vuelta«.

Gable ya derrotó a Gunther una vez en una lucha individual, pero la victoria llegó por cuenta fuera, lo cual significó que The Ring General retuviera el título. El miembro de Alpha Academy busca construir su camino a partir de allí y no se da por vencido en su intento por ser Campeón Intercontinental, e incluso, el pasado lunes ayudó a su equipo a derrotar a Imperium en una lucha de relevos australianos.