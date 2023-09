Un antiguo veterano de la UFC tiene una teoría sobre a quién se enfrentará Sean O’Malley en su primera defensa del título del peso gallo.

En agosto, O’Malley retó a Aljamain Sterling por el campeonato del peso gallo de la UFC. Sterling esperaba ampliar su propio récord de defensas consecutivas del título del peso gallo de la UFC. O’Malley dio la sorpresa al derrotar a Sterling en el segundo asalto por nocaut técnico y hacerse con el oro de las 135 libras.

Recientemente, Sterling participó como invitado en el UFC 293 de Sydney (Australia). Cuando la cámara se centró en él, «Funk Master» sacó su teléfono con un mensaje para O’Malley, pidiendo la revancha.

En un nuevo video subido a su canal de YouTube, Chael Sonnen consideró que la aparición de Sterling fue bastante interesante y se pregunta cuál fue el propósito de haber volado a Sydney, ya que no tuvo una sesión de preguntas y respuestas.

«Por cierto, ¿quién trajo a Sterling a Australia? ¿Por qué estaba allí? Ellos lo trajeron, es decir, la UFC, lo trajeron por una razón», dijo Sonnen. «Ahora, habían hecho un Q & A, que es una cosa muy popular que la UFC hace. Consigue grandes números, es realmente interactivo, a la multitud le encanta, pero lo hicieron con Justin Gaethje. No lo hicieron con Sterling. ¿Qué hizo Sterling? ¿Cuál fue su participación?

«Mientras Aljo está ahí fuera en Australia, mientras que él está sosteniendo esta cosa en la camisa fresca que parece grande, mientras que él está haciendo eso, al mismo tiempo, ¿adivinen quién no estaba allí? ¿Adivina quién no fue traído y quién no fue a las redes sociales en el mismo momento exacto? Merab, Merab estaba sorprendentemente callado y no fue invitado y no asistió.

Parecería que entre los dos, ¿tienes a un contendiente número uno que ha ganado nueve seguidos, o tienes a un contendiente número uno porque estableció el récord y luego acaba de perder el cinturón?».

En última instancia, Sonnen no cree que Sterling se enfrente a O’Malley la próxima vez, salvo lesión o circunstancia imprevista, sin embargo.

«Sugar Sean sí tiene un oponente y sí tiene una pelea», dijo Sonnen. «Eso te lo puedo decir. Creo que el oponente a pelear va a ser contra Chito Vera«.