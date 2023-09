El combate que cambió la carrera de Ilja Dragunov en WWE

«Cream always rises to the top», dicen los anglosajones. Y era cuestión de tiempo para que Ilja Dragunov estuviera en boga dentro de WWE. Cuando ni siquiera ha dejado todavía el ámbito de NXT.

Intensidad, ese factor que bien canalizado marca diferencias, es algo que se echa en falta dentro de WWE. Pocos luchadores consiguen vender tan bien los golpes como Dragunov, elevar su sufrimiento a la categoría de arte y previamente, hacer una promo con la que sientas expectación por ello.

Poco a poco, su trabajo se ve recompensado en NXT, y ayer, tras vencer a Wes Lee, Dragunov logró situarse como retador de Carmelo Hayes en el especial No Mercy del próximo 30 de septiembre. Si el moscovita sale victorioso, será el único luchador que ha ostentando el Campeonato NXT y el Campeonato NXT UK.

► Gunther, el catalizador de Ilja Dragunov

Y la repercusión que está teniendo Dragunov se hace palpable en cómo los podcasts más notorios de la industria solicitan su presencia, caso de Busted Open Radio esta semana. Allí, el «Unbesiegbar» habla de sus dos duelos contra Gunther (entonces WALTER) y considera al austriaco su mejor rival, junto al que, según estima, tuvo su combate más importante hasta el momento en WWE.

«Gunther. Verdaderamente hace falta una persona como él para sacar lo mejor de mí. Porque doy lo mejor de mí cuando paso dificultades. Cuando paso dificultades, las paso a lo grande, pasando por sufrimiento y dolor y así tengo la oportunidad de resurgir de mis cenizas como un fénix. El combate en TakeOver 36 fue con el que empecé a dejar huella en WWE».

Aunque su primer duelo bajo los focos de McMahonlandia, durante el episodio de NXT UK del 29 de octubre de 2020 fue más brutal y singular (por darse ante unos BT Sports Studios vacíos a causa de las restricciones pandémicas), la revancha en NXT TakeOver 36 puede considerarse superior, ya que sí tuvo público presente. Dragunov consiguió derrotar a «The Ring General» y puso fin a su longevo reinado de más de dos años. Para Dragunov, el primer combate relevante de su carrera sobre suelo estadounidense. Y qué combate.