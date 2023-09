NXT No Mercy: cuatro luchas establecidas en su cartel

Los gladiadores europeos que trabajan en WWE poco a poco se han convertido en lo mejor de la empresa. Y alguien que tiene incluso más cualidades que Gunther para triunfar sobre Raw o SmackDown, Ilja Dragunov, podría lograr un hito dentro de dos semanas.

Ayer, Dragunov derrotó a Wes Lee en el inicio del episodio semanal de NXT, situándose como nuevo retador de Carmelo Hayes. Y su oportunidad contra «HIM» le llegará en No Mercy, el próximo gran evento del territorio de desarrollo: si conquista dicha presea, será el primero en haber portado el Campeonato NXT y el Campeonato NXT UK.

Dragunov y Hayes ya se midieron por el máximo cetro de la marca dorada, en NXT The Great American Bash, el pasado 30 de julio. Un excelente duelo que se decantó del lado de Hayes.

Mientras, otro combate acontecerá en No Mercy. Lo que parecía iba a ser un segmento amistoso entre Baron Corbin y Bron Breakker, al felicitar el «Lone Wolf» al hijo de Rick Steiner por haber defenestrado a Von Wagner la semana pasada. Sin embargo, Breaker le espetó abruptamente que no necesitaba su aprobación, y Corbin, claro está, no se tomó muy bien su respuesta, por lo que abofeteó la cara del joven ex Campeón NXT. Fue entonces cuando la seguridad tuvo que intervenir en pos de que el asunto no se recrudeciera.

► La N-BEX-T de Becky Lynch

Como mayor titular que nos dejó la entrega televisiva de anoche de NXT, está la victoria de Becky Lynch sobre Tiffany Stratton. Así, la irlandesa se hizo por primera vez en su carrera con el Campeonato Femenil NXT, y es muy posible se dé una defensa dentro del cartel de NXT No Mercy, que seguro atraería miradas hacia el especial.

A la espera de tal anuncio, este es el menú provisional de NXT No Mercy, a celebrarse el sábado 30 de septiembre desde la Mechanics Bank Arena de Bakersfield (California, EEUU).

CAMPEONATO NXT: Carmelo Hayes (c) vs. Ilja Dragunov

CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Dominik Mysterio (c) vs. Mustafa Ali

NXT HERITAGE CUP: Noam Dar (c) vs. ganador del Global Heritage Invitational

Baron Corbin vs. Bron Breakker