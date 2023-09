Joey Janela hará su regreso a Limitless Wrestling

La empresa de lucha libre independiente Limitless Wrestling ha anunciado a través de sus redes sociales que “The Bad Boy” Joey Janela regresará a compañía para su octavo aniversario a finales de este mes.

En julio pasado, Janela hizo su regreso a Limitless Wrestling por primera vez en 6 años, donde fue a la batalla con el ex campeón mundial ilimitado Alec Price. Ha sido contratado para competir en el octavo aniversario de Limitless Wrestling el sábado 30 de septiembre.

Janela se une a los combates ya anunciados de Alec Price vs Dezmond Cole y MSP vs Above The Rest. El gran evento tendrá lugar en Yarmouth Amvets en Yarmouth, Maine. Los boletos están disponibles en LimitlessWrestling.com . El programa está programado para transmitirse en vivo por IWTV.

Janela es un luchador profesional estadounidense quien actualmente es agente libre. A lo largo de su carrera, Janela ha trabajado en varias empresas del circuito independiente, tales como Game Changer Wrestling (GCW), Pro Wrestling Guerrilla (PWG), Combat Zone Wrestling (CZW),Major League Wrestling (MLW) y All Elite Wrestling.

Janela hizo su debut profesional en la lucha libre en el 2006 National Wrestling Superstars en el que perdió en un combate de Triple Amenaza contra JD Smooth y Corey Havoc. Seguiría trabajando para ellos hasta el año de 2012 cuando World Xtreme Wrestling lo reservó en una lucha contra Brandon Scott.