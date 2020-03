The Fiend perdió el Campeonato Universal ante Goldberg en Super ShowDown, y al día siguiente en SmackDown se concretó su enfrentamiento contra John Cena en WrestleMania 36.

Como es el caso con los eventos en vivo, el cartel siempre está sujetas a cambios y WWE siempre hace tal advertencia; pero extrañamente, la WWE simplemente no programó el encuentro de Wyatt a pesar de los numerosos anuncios previos que realizó.

El reciente evento en vivo de las superestrellas de SmackDown que ocurrió el sábado en Elmira, Nueva York, dejó a muchos fanáticos furiosos por la frustración. El evento curiosamente tuvo solo cinco encuentros; sin embargo, lo que más molestó a los fanáticos fue la ausencia de Bray Wyatt.

Como se reveló en una información dada por el Wrestling Observer a través de los fanáticos que asistieron a la localidad, Bray Wyatt fue retirado del evento principal y hubo quejas de los fanáticos porque la superestrella no estuvo tal como se había anunciado.

Originalmente, The Fiend estaba programado para enfrentarse a The Miz en el evento estelar del espectáculo; sin embargo, fue retirado del cartel por una razón desconocida.

The fans were so incredibly angry that @WWEBrayWyatt was not at the road to wrestlemania house show in Elmira NY. He was advertised for an entire month. Lots of kids crying with their masks and bray wyatt lanterns 😭😭😭…what happened??@WWE..@TripleH..it was the reason I went

