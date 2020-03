WWE no quiere perder el tiempo, tal vez previendo las malas críticas que recibió su más reciente PPV, Super ShowDown 2020. De ahí que apenas una semana después de esta cita, programara Elimination Chamber 2020, a celebrarse desde el Wells Fargo Center de Philadelphia (Pennsylvania) este domingo 8 de marzo. Una última gran parada antes de WrestleMania 36 que no obstante, lucirá un tanto descafeinada, porque por primera vez, no habrá un combate varonil de la división individual dentro de la mortífera estructura. ¿Manera de evitar un exceso de previsibilidad respecto al camino de Roman Reigns hacia WM? Seguramente.

En cualquier caso, esa supuesta falta de sorpresa también quedará de manifiesto con el encuentro femenil que sí discurrirá al amparo de la Cámara de Eliminación, pues todo apunta a que Shayna Baszler sea la oponente de Becky Lynch en «The Showcase of the Inmortals». Mientras, para completar el uso por duplicado de rigor de la estipulación de marras, WWE añade un interesante encuentro en torno al Campeonato de Parejas SmackDown.

La cronología de PPVs de WWE regresa a EEUU, así que el horario de seguimiento vuelve a ser el habitual. Y a fin de que no se pierdan la cobertura que SÚPER LUCHAS realizará del evento, exponemos a continuación todo lo que tienen que saber acerca de esta cita.

► Horarios por país

*De momento, no hay confirmado un Pre-Show, pero considerando la dinámica de los años precedentes, es de esperar que WWE lo confirme en breve

Ciudad de México (México) – 6:00 PM

Madrid (España) – 1:00 AM del lunes 27

Santiago (Chile) – 9:00 PM

Buenos Aires (Argentina) – 9:00 PM

Bogotá (Colombia) – 7:00 PM

Asunción (Paraguay) – 9:00 PM

Belmopán (Belice) – 6:00 PM

Caracas (Venezuela) – 8:00 PM

Ciudad de Guatemala (Guatemala) – 6:00 PM

Ciudad de Panamá (Panamá) – 7:00 PM

La Habana (Cuba) – 7:00 PM

La Paz (Bolivia) – 8:00 PM

Lima (Perú) – 7:00 PM

Managua (Nicaragua) – 6:00 PM

Montevideo (Uruguay) – 9:00 PM

Nueva York (Estados Unidos) – 7:00 PM

Quito (Ecuador) – 7:00 PM

San José (Costa Rica) – 6:00 PM

San Juan (Puerto Rico) – 8:00 PM

San Salvador (El Salvador) – 6:00 PM

Santo Domingo (Republica Dominicana) – 8:00 PM

Tegucigalpa (Honduras) – 6:00 PM

► Cartel

CÁMARA DE ELIMINACIÓN FEMENIL PARA SER LA RETADORA AL CAMPEONATO FEMENIL RAW EN WRESTLEMANIA 36

Natalya vs. Liv Morgan vs. Asuka vs. Shayna Baszler vs. Sarah Logan vs. Ruby Riott

CAMPEONATO INTERCONTINENTAL

Braun Strowman (c) vs. Shinsuke Nakamura, Cesaro y Sami Zayn

CAMPEONATO DE ESTADOS UNIDOS

Andrade (c) vs. Humberto Carrillo

CÁMARA DE ELIMINACIÓN POR EL CAMPEONATO DE PAREJAS SMACKDOWN

The Miz y John Morrison (c) vs. The New Day vs. The Usos vs. Heavy Machinery vs. Dolph Ziggler y Robert Roode vs. Lucha House Party

CAMPEONATO DE PAREJAS RAW

The Street Profits (c) vs. Seth Rollins y Murphy

LUCHA SIN DESCALIFICACIÓN

AJ Styles vs. Aleister Black

► Cómo ver Elimination Chamber 2020