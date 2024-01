La arena que John Cena escogería para retirarse no está en USA

Esta semana, tan propicia para hablar de WWE por la cercanía de Royal Rumble, John Cena visitó el programa ‘The One Show’ de la BBC (como promoción de Argylle), y allí dio un plazo estimado para su retiro.

«Eso no es un tal vez. Ese momento va a llegar y va a llegar pronto. Hice una promesa al consumidor desde el principio, a los fanáticos de la WWE, porque sé lo difícil que es ser un fan. Tienes que desembolsar dinero, y la WWE tiene toneladas de contenido. Se necesita mucho para ser un fan apasionado, y nuestra base de fanáticos es apasionada y global. Nunca quise salir solo por salir. Y voy a cumplir 47 este año. Me siento genial. Por dentro me siento genial, pero sé lo que se necesita para ser un artista de la WWE noche tras noche, y no quiero salir solo por salir. Quiero tener la pasión, la misma pasión que tiene la base de fanáticos, y quiero darles exactamente lo que me dan. Los kilómetros en el velocímetro dicen: ‘Oye, eso debe hacerse antes de los 50’. Esa es la línea de tiempo que me he impuesto».

► El guiño de rigor hacia UK

Y durante esa misma visita, Cena dejó otras palabras muy interesantes acerca del ocaso de su carrera.

«Los fans de Reino Unido, los fans de WWE en Reino Unido, son los mejores, y especialmente los fans de Londres, te harán saber cómo se sienten. Y no creo que pueda elegir a mi [último] oponente, pero si pudiera elegir un recinto, sería el O2 de Londres».

Cena, aparte de encontrarse ante las cámaras de un programa británico, sabe que el mercado luchístico más rentable está hoy día en el archipiélago europeo. Y no hay que descartar que WWE anuncie pronto la realización de otro «PLE» allí, tras el éxito de Money in the Bank 2023.

Asimismo, no olvida que, efectivamente, la fanaticada británica siempre ha sido muy entusiasta de WWE, como cuando hizo su sorpresivo regreso precisamente en Money in the Bank 2023, instando al otrora Imperio McMahon a celebrar WrestleMania sobre la ciudad de Londres. Eso sí, si WWE finalmente lo hiciera, no sería al amparo del O2, sino de una arena mayor.