John Cena: «Me retiraré antes de cumplir 50 años»

John Cena se pone los 50 años como fecha límite para su adiós como luchador de la WWE. La mala noticia es que no queda mucho para entonces, la buena es que lo suficiente para que dispute unos cuantos combates. El 16 veces Campeón Mundial tiene 46 años en estos momentos, cumplirá 47 el 23 de abril, así que no será hasta 2027 cuando su carrera termine. O al menos ese es el plazo máximo, podría hacerlo antes. De ello hablaba en su reciente entrevista con Entertainment Tonight.

► 50 años, el límite de John Cena

«Eso no es un tal vez. Ese momento va a llegar y va a llegar pronto. Hice una promesa al consumidor desde el principio, a los fanáticos de la WWE, porque sé lo difícil que es ser un fan. Tienes que desembolsar dinero, y la WWE tiene toneladas de contenido. Se necesita mucho para ser un fan apasionado, y nuestra base de fanáticos es apasionada y global. Nunca quise salir solo por salir. Y voy a cumplir 47 este año. Me siento genial. Por dentro me siento genial, pero sé lo que se necesita para ser un artista de la WWE noche tras noche, y no quiero salir solo por salir. Quiero tener la pasión, la misma pasión que tiene la base de fanáticos, y quiero darles exactamente lo que me dan. Los kilómetros en el velocímetro dicen: ‘Oye, eso debe hacerse antes de los 50’. Esa es la línea de tiempo que me he impuesto«.

«Es difícil equilibrar ambos mundos (WWE y Hollywood) porque, ya sabes, cuando estás filmando Argylle, Matthew [Vaughn] no te deja hacer nada más debido al seguro. Mientras el teléfono siga sonando y hemos tenido buenas oportunidades aquí, seguiré preservándolo tanto como pueda. Pero incluso regresar para estas cosas de una en una o períodos cortos de tres meses, cada vez agota más, y he tenido una carrera increíblemente afortunada con mi salud. Me siento genial. Solo quiero seguir sintiéndome genial el resto de mi vida«.