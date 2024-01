Muy positivas sensaciones nos dejó la primera entrega televisiva de TNA en su nueva era. Con un ligero cambio de denominación (antes IMPACT! on AXS TV, ahora TNA iMPACT! on AXS TV), el show de la semana pasada fue incluso mejor que Hard To Kill, y supo mantener la expectación tras dicho PPV.

Salpicado de buenos movimientos creativos, como la victoria de Jake Something por una oportunidad al Campeonato de la División X, la continuidad de exposición a Xia Brookside y Grizzled Young Veterans, o una rivalidad Nic Nemeth–Steve Maclin, anuncios a la altura (el regreso de Kazuchika Okada) y un duelo estelar entre Josh Alexander y Will Ospreay, por ahora creo que muchos seguidores mantienen su fe sobre la nueva TNA.

► ¿Un tibio reinicio?

Sin embargo, el rendimiento televisivo de dicho capítulo no fue boyante. Vía Spoiler TV, sabemos que obtuvo una media de 112 mil espectadores y un rating del 0.02 en la franja demográfica clave de 18-49. Unas cifras por las que no cabe tirar cohetes, porque hace un año, la edición televisiva de TNA del 19 de enero cosechó una media de 115 mil espectadores y un rating también del 0.02.

Cierto que el el programa experimentó una gran subida de audiencia respecto a la semana previa, pero cabe recordar que TNA llevaba desde finales de noviembre sin presentar contenido nuevo en AXS TV. La edición del jueves 11 de enero únicamente supuso una previa de Hard To Kill.

Cabe decir, por otra parte, que muchos fans ven el show a través de YouTube o mediante TNA+, además de otros medios de seguimiento en distintos países, como Pluto TV, Fight Network o MVS tv.

Y otra vez surge el debate de si TNA debería agenciarse una cadena televisiva de mayor alcance, algo que sugirió Santino Marella días atrás.

«La manera en que la gente consume el producto está cambiando. La gente lo ve en ‘streaming’, pero sigue existiendo esa aprobación que necesitas de parte de una gran cadena de televisión. Esa es la única pieza que falta, y están trabajando en ello. Una vez estemos en un canal que todo el mundo pueda ver, será cuando podamos cambiar de marcha y saltar al siguiente nivel, y todo el mundo quiere ser parte de ello cuando ocurra. Es como comprar el ‘stock’ antes de que la compañía explote. Quieres estar ahí durante esa transición, porque va a ser algo histórico, y va a ocurrir. Estoy muy seguro de que ocurrirá, todos están muy seguros de que ocurrirá. Quieres ser parte de ello cuando ocurra. No una semana después. Quieres estar allí durante ese momento».

¿Todo el problema, pues, recae en la plataforma? Si bien el programa de TNA es uno de los más vistos de toda la parrilla semanal de la cadena propiedad de Anthem Sports & Entertainment, culpar a AXS TV de la falta de crecimiento de la promotora luchística luce fuera de lugar, pues esta no ha mostrado todavía un crecimiento mediático que justifique su firma con otra plataforma mayor.