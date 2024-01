John Cena habla sobre su futuro en WWE

John Cena dominó la industria de la lucha libre profesional y fue la cara de la empresa durante la Ruthless Aggression Era, al igual que al inicio de la era PG de la WWE. Más allá de su registro de 16 Campeonatos Mundiales, sin duda es una de las Superestrellas más icónicos que ha pisado la compañía, y sus días como luchador pronto llegarán a su final.

► John Cena quiere ser mentor o entrenador en WWE

John Cena, ha discutido a menudo la posibilidad de su salida de la empresa y ha reconocido que no le queda mucho tiempo en el mundo de la lucha libre. En una reciente entrevista con People, el 16 veces Campeón Mundial volvió a abordar su futuro en WWE; y es que a la edad de 47 años, Cena es consciene de que está en sus últimas etapas en la WWE, y aunque evidentemente está más enfocado en su carrera como actor, no olvida la que fue su casa por más de dos décadas y ya piensa en cómo ve su futuro allí.

“Cumplí 47 años el año pasado y no me queda mucho tiempo en la WWE. Sabes, estoy tratando de averiguar cuándo cerrar ese capítulo. No sería quien soy, ni profesional ni personalmente, sin la WWE, y me prometí a mí mismo que nunca estaría allí simplemente por mi propio bien. Cada vez que actúo, quiero darlo todo al público. Y tengo que admitir que cuando llegué a la marca de 45, tuve que empezar a intentar formar una estrategia de salida y estoy tratando de trabajar en eso actualmente”.

“Solo quiero hacer lo mejor para la empresa. Si es una gran lucha final o si es solo una lucha final, o como sea que pueda integrarme en el producto para que todos sepan que este capítulo ha terminado, estoy dispuesto a escuchar lo que WWE tiene que decir”.

Una vez que deje su carrera en el ring, Cena expresó interés en convertirse en mentor o entrenador en la WWE, donde puede compartir con los más jóvenes toda su experiencia, y con ello, pretende ayudar a la próxima generación de Superestrellas de la WWE.

“Tengo casi dos décadas y media de sabiduría acumulada y creo que puedo ofrecer una perspectiva de mentor con seguridad. Entonces, si no me integro a la familia WWE en el futuro y a perpetuidad, entonces creo que es un desperdicio para todos los involucrados”.