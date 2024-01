Lo más cerca que estuvieron Randy Orton y John Cena de enfrentarse bajo los focos de WrestleMania, según nos consta en nuestra hemeroteca, fue allá por 2009, ante rumores de que estelarizarían la vigesimoquinta edición del PPV. Desde entonces, con el paso del tiempo, este emparejamiento ha devenido «dream match» para el Universo WWE.

También pudo darse en 2017, con un escenario vendido por el propio Orton, luego de que este ganara de nuevo el Rumble. Pero Cena, entonces Campeón WWE, perdió el oro ante Bray Wyatt en Elimination Chamber, dos meses antes de WrestleMania 33.

E igualmente en 2020, cuando Orton lanzó reto a un Cena ya seducido por Hollywood, para WrestleMania 36. Entrega del magno evento, ya saben, marcada por la crisis del coronavirus y la consecuente ausencia de público.

Tantos escenarios distintos en los que han combatido a lo largo de casi dos décadas y cuesta creer que esta histórica rivalidad nunca tuviera hueco dentro del mayor show anual de WWE en forma de mano a mano. ¿Demasiado tarde ya, si consideramos la edad de los protagonistas y el estatus actoral de Cena?

Pues no para Orton, quien sigue hablando de la posibilidad de que algún día suceda tal duelo, al que ya tilda de «dream match». He aquí sus declaraciones oídas hoy en WWE’s The Bump, tras comentar si se ve siendo campeón mundial otra vez.

«No es algo que me obsesione porque he tenido la fortuna, tú sabes, los 14 reinados que he tenido, tú sabes, eso significa mucho para mí. Así que hacer que sean 15, hacer que sean 16… Por supuesto, me encantaría que ocurriese, no es algo que me quite el sueño, con lo que sueñe, porque creo que es posible. Me siento bien físicamente, siento que me queda bastante tiempo por delante y que voy a estar por aquí y voy a portar ese título una o dos veces más. Un combate soñado para mí sería verme de alguna manera en un escenario donde luche contra John Cena en WrestleMania por el título. No sé cómo podríamos llegar ahí, no digo que vaya a ocurrir, pero nunca he tenido un mano a mano con John en WrestleMania. Y tuvimos batallas en su día, así que poder revisitar todo eso después de todo el tiempo que ha pasado, creo que no es sólo algo que yo quiero, sino que pienso que es algo que los fans también quieren».