Ash By Elegance (Dana Brooke): «WWE no creía en mí»

Dana Brooke representaba en WWE lo que es ser bien considerada por la empresa como para formar parte de la televisión de manera regular pero no lo suficiente como para recibir verdaderas oportunidades (luchar por títulos, tener rivalidades importantes…). Y al final, en septiembre de 2023, fue despedida. Era una incógnita qué camino iba a tomar pero recientemente confirmó su unión a TNA, donde usará el nombre de Ash By Elegance; de momento, hizo su debut en Hard to Kill 2024.

"Ash by Elegance" is FRONT ROW for the Knockouts World Championship match between @JordynneGrace and @TheTrinity_Fatu! #HardToKill pic.twitter.com/wyDeXemv7r — TNA Wrestling (@IMPACTWRESTLING) January 14, 2024

► WWE no creía en Dana Brooke

Hablando recientemente en Busted Open Radio, la luchadora revelaba una idea que propuso a WWE para explicar que no confiaban en ella.

«Honestamente, creo que no confiaban en mí. Los productores, TJ (TJ Wilson, también conocido como Tyson Kidd), siempre abogaban por mí. Siempre decían, ‘Dana puede hacerlo’, pero no sucedía. No era esa chica. No era la que intentaban impulsar al siguiente nivel. Siempre era la que tomaba la cuenta de tres, y estaba bien con eso, pensando en mi mente, ‘Está bien, habrá una oportunidad y una próxima vez’, y nunca hubo una próxima vez. Luché tan duro, fue en 2018 o 2019 en Money in the Bank, quería colgarme del maletín, balancearme, y caer con un montón de chicas que me atraparan. ‘No, eso es un poco peligroso’. Estuve en gimnasia durante 18 años, las barras son así de altas y hacía doble mortal y aterrizaba. Te lo prometo, estoy bien, solo déjame hacerlo. Sería un factor sorpresa. Simplemente no creo que tuvieran confianza en mí».

Nunca es una buena noticia perder un empleo, menos aún si es el de tus sueños, pero lo positivo de salir de la WWE es la libertad. Ahora, Ash By Elegance va a poder sacar adelante todas las ideas que quiera, tomar todos los riesgos que desee, demostrar todo lo que tiene dentro de sí.