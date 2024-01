Ash By Elegance (Dana Brooke) comenta su firma con TNA

«Estoy superemocionada por explorar otras opciones y controlar mi destino», decía Dana Brooke hace apenas dos semanas, cuando aún quedaba pendiente verla luchar en un nuevo escenario tras su despido de WWE el pasado septiembre. Y la espera puede que haya merecido la pena.

Durante TNA Hard To Kill, Brooke apareció en dos segmentos del PPV. Primero, llegando a la arena en un lujoso automóvil y luego dejándose ver entre el público acompañada de su ¿asistente?, con una nueva imagen muy de «Diva», alejada ciertamente de la que tenía en WWE. Y claro, con nuevo nombre: Ash By Elegance.

Aparición confirmada como debut sobre la que será su casa, presumiblemente, durante los próximos años, en una apuesta cuanto menos, abierta a la curiosidad por ese cambio de personaje, más allá de lo que pueda ofrecer sobre el ring.

Que tengamos constancia, Ash By Elegance no ha disputado todavía su primer combate en TNA, ni dentro de las grabaciones Snake Eyes ni por ahora en las siguientes filmaciones televisivas previstas para este viernes, desde el Osceola Heritage Park de Orlando (Florida, EEUU).

Pero la 14 veces Campeona 24/7 quiso pasarse por los micrófonos de Busted Open Radio en pos de aclarar un poco mejor el porqué de su firma con TNA y hacer una previa de lo que podemos esperar de su actual personaje.

«Ash By Elegance es una cara distinta de mí, pero intento ser muy elegante cada día de mi via. Elegante es una palabra que tiene muchos significados. Es clase, es elegancia, es belleza. Significa mucho y sin duda voy a llevar ese factor al ring y demostrar a todo el mundo lo que de verdad significan las palabras clase y elegancia.

«Vais a ver energía y determinación y una faceta que la gente no ha visto de mí. Lo dije tiempo atrás, que cuando estaba en WWE nunca me dieron la oportunidad de mostrar mi verdadero potencial. El único combate con el que realmente me sentí un poco más liberada fue uno de mis últimos, el combate con el palo de kendo y un combate después de ese donde pude sacar una faceta distinta de agresividad y pasión y de cosas que sentía que no podía sacar, porque luchaba en combates de 90 segundos. ¿Qué puedes hacer en 90 segundos, aparte de contar la historia que te dicen que cuentes? Creo que TNA me va a dejar explorar esa faceta que de verdad representa quién soy. Quiero ir al límite. Cuando armábamos los combates en WWE, yo decía, ‘quiero hacer esto, quiero hacer movidas aéreas, quiero tirarme sobre una mesa y que me golpeen con una silla’. Y ellos decían, ‘no, ya llegaremos allí, lo construiremos’. Yo decía, ‘Sácadme del banquillo, haré esto y lo otro’. TNA es el lugar donde podré hacerlo. Es algo duro y estoy lista».