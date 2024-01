Chael Sonnen, el famoso analista, ha criticado recientemente a Charles Oliveira.

El año pasado, «do Bronx» estaba programado para enfrentarse al campeón del peso ligero de la UFC, Islam Makhachev, en el UFC 294. Un año antes, Oliveira había caído sorprendentemente por sumisión. Un año antes, Oliveira había sufrido una sorprendente derrota por sumisión ante Makhachev.

Por desgracia, debido a una lesión en el entrenamiento, Oliveira tuvo que retirarse del combate y fue sustituido por el campeón del peso pluma de la UFC, Alexander Volkanovski.

Ahora, en lugar de ser alineado para la revancha Makhachev, el favorito de los fans brasileños ha sido reservado frente a la estrella en ascenso Arman Tsarukyan en UFC 300.

► «Lo entiendo» – Chael Sonnen sobre Charles Oliveira

Durante un reciente video en su canal de YouTube, Chael Sonnen discutió la situación actual de Oliveira. Cuestionó el interés de ‘do Bronx en tener un combate de contendiente número 1 en primer lugar.

«¿Cómo encuentra Charles motivación en los combates de contendientes número uno cuando le atrae lo único que no quiere? Y yo no soy – chicos, realmente no estoy dando a Charles un mal rato», dijo Sonnen. «Yo soy el que tenía razón. Os lo he estado diciendo chicos, os lo he estado diciendo durante cinco meses, tengo que leer vuestros comentarios ‘Chael, eres tan duro con Charles’, tengo razón sobre Charles, le entiendo, no me meto con él para nada.»

‘The Bad Guy’ reveló entonces que Oliveira le ha dicho más de una vez que simplemente no quiere otra pelea con Makhachev.

«Él es grande, ha demostrado que es grande, es el segundo mejor peleador de la división«, dijo Sonnen. «Ha demostrado que es el segundo mejor peleador de la división. Eso es bastante impresionante, pero lo que estoy compartiendo con ustedes, hay una cosa que él no quiere, esto no es la opinión de Chael, tengo mi opinión de él, él me dijo esto, tres veces, y acabo de decirles que él no quiere luchar contra el Islam. No quiere luchar contra el Islam hasta el punto de que se ha negado a luchar contra el Islam».

Sonnen continuó afirmando que Oliveira rechazó una revancha con Makhachev antes del primer enfrentamiento del daguestaní con Alexander Volkanovski. Curiosamente, Oliveira también estaba descontento con Makhachev como su oponente de cara a su enfrentamiento original en UFC 280.