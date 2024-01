El UFC 297 se celebrará el próximo sábado 20 de enero en Toronto, Canadá, y a continuación te ofrecemos los momios de la cartelera completa.

En el evento principal, el campeón de peso medio Sean Strickland y Dricus du Plessis buscarán terminar lo que empezaron cuando se enzarzaron en una pelea en las gradas en un evento del UFC a finales del año pasado.

Sean Strickland (28-5 MMA, 15-5 UFC) pondrá en juego su título de peso medio por primera vez desde que derrotó a Israel Adesanya en Australia el pasado otoño. Frente a él estará Dricus Du Plessis, que empezó siendo un gran rival de Adesanya, pero que ahora está enfrentado a Strickland tanto fuera como pronto dentro de la jaula. Strickland lleva tres victorias consecutivas y es ligeramente favorito.

Dricus Du Plessis (20-2 MMA, 6-0 UFC) ha estado en una muy buena racha desde que llegó a la UFC a finales de 2020. Ha ganado sus seis peleas de UFC, incluidas cinco por detención, y ocho consecutivas en general. Si gana en una leve sorpresa, será el primer campeón sudafricano en la historia de la UFC.

También habrá combate por el título en el evento coestelar, con el cinturón vacante del peso gallo femenino en juego en el combate entre Raquel Pennington y Mayra Bueno Silva.

Raquel Pennington (15-8 MMA, 12-5 UFC) tendrá su segunda oportunidad por el título de la UFC cuando se enfrente a Mayra Bueno Silva por el cinturón vacante del peso gallo. Pennington desafió a la entonces campeona Amanda Nunes por el cinturón en 2018, pero fue detenida con un TKO en la quinta ronda.

Eso desencadenó un tramo de tres derrotas en cuatro peleas, pero ahora tiene cinco victorias consecutivas e irá tras el título de 135 libras que Nunes dejó vacante cuando se retiró. Sorprendentemente, las cinco derrotas de Pennigton en la UFC han sido ante futuras campeonas (Holly Holm, Jessica Andrade), antiguas campeonas (Germaine de Randamie y Holm de nuevo) o la propia campeona (Nunes).

Mayra Bueno Silva (10-2-1 MMA, 5-2-1 UFC) lleva oficialmente tres victorias consecutivas en su primera oportunidad por el título de la UFC. Tiene bonificaciones en dos de esas tres peleas. Venció a la ex campeona Holly Holm en julio de 2023, pero se anuló el combate por no haber sido disputado tras fallar una prueba de la USADA.

Neil Magny viene de una derrota por decisión unilateral ante Ian Garry la última vez y ahora tratará de volver a la pista contra el en forma Mike Malott, que ha ganado sus tres peleas en la UFC hasta ahora desde que se unió a la Contender Series.

Un choque accidental de cabezas dejó a Chris Curtis incapacitado para continuar en su último combate, por lo que esperará un mejor resultado en su primera pelea de 2024 cuando se enfrente a Marc Andre Barriault, que consiguió dos victorias consecutivas el año pasado.

La apertura de la tarjeta principal será de dos pesos pluma de alto rango, con Arnold Allen viendo su racha de 10 peleas ganadas llegar a su fin la última vez con una derrota por decisión ante Max Holloway, mientras que Movsar Evloev extendió su récord invicto a un perfecto 17-0 con una victoria sobre Diego Lopes.

Echa un vistazo a los momios de la tarjeta completa UFC 297 a continuación.

Cartel principal

Campeón Sean Strickland (-130) vs. Dricus Du Plessis (+115) – por el título mundial peso medio de UFC

Raquel Pennington (+140) vs. Mayra Bueno Silva (-165) – por el título mundial vacante de peso gallo femenil de UFC

Neil Magny (+205) vs. Mike Malott (-250)

Marc-Andre Barriault (+140) vs. Chris Curtis (-165)

Arnold Allen (+140) vs. Movsar Evloev (-165)

CARTEL PRELIMINAR

Garrett Armfield (+260) vs. Brad Katona (-190)

Charles Jourdain (-175) vs. Sean Woodson (+135)

Serhiy Sidey (N/A) vs. Ramon Taveras (N/A)

Gillian Robertson (-190) vs. Polyana Viana (+160)

PRIMERAS PRELIMINARES

Yohan Lainesse (N/A) vs. Sam Patterson (N/A)

Priscila Cachoeira (+275) vs. Jasmine Jasudavicius (-345)

Jimmy Flick (+100) vs. Malcolm Gordon (-120)