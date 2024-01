Kevin Nash critica Cody Rhodes vs Shinsuke Nakamura

Días atrás nos hacíamos eco de la crítica de Bully Ray a la lucha callejera de Cody Rhodes y Shinsuke Nakamura en WWE RAW la semana pasada: «¿De qué se trataba la Street Fight en esa lucha? Toda esta cosa de Street Fight es una tontería. Es como una No Holds Barred Match. Dusty era el rey de la lucha callejera. Se sentía como una lucha de lucha libre normal para mí. Si va a ser una Street Fight, entonces tírenlo todo por la ventana y denme una verdadera lucha callejera».

Ahora vamos con la opinión, también negativa, de Kevin Nash, quien la expone en Kliq This:

En relación a Cody Rhodes vs. Shinsuke Nakamura: «Realmente pensé que la dirección que estaba tomando Cody era equivocada, pero creo que Cody ha elevado el nivel de su oponente, devolviéndolo a cuando significaba algo porque estuvo en su mejor momento por un minuto, y luego simplemente cayó en el olvido. Pensé que sería lo contrario, pensé que él arrastraría el impulso de Cody hacia abajo. Pero la semana pasada… están en Portland, y se entregaron al combate.»

Sobre cómo el hecho de que el combate fuera sin escalificación ayudó: «Y el hecho de que lo convirtieran en un maldito Sin Desqualificación permitió que fuera un poco más diverso que los otros combates… y Cody pudo mostrar… simplemente pensé que fue un buen movimiento de negocios para Cody. Todavía estoy tratando de entender cómo alguien escupe veneno a otras personas, y sale de su boca, y ese maldito veneno no tiene ningún efecto mientras está en su boca.»

La verdad es que fue solo una rivalidad de transición antes de que «The American Nightmare» de comienzo a su Road To WrestleMania, ganando, o no, el Royal Rumble 2024. Aunque, en realidad, es una incógnita qué va a pasar tanto con él como con «The King of Strong Style» tanto de cara como en WrestleMania 40.