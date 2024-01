En el episodio más reciente de WWE RAW, Cody Rhodes venció a Shinsuke Nakamura en una lucha callejera en el evento estelar. Tras varias semanas rivalizando después de que «The King of Strong Style» lo atacara cobardemente al quedar fuera de la contención al Campeonato Mundial de Peso Completo, «The American Nightmare» finalmente pudo derrotarlo para salir victorioso de esta historia que parece que no va a más puesto que Rhodes debe enfocarse en ganar el Royal Rumble para ir nuevamente a por Roman Reigns.

► La crítica de Bully Ray

Pero antes de descubrir qué sucederá a continuación con estos luchadores -si Nakamura pasará a otra rivalidad mientras «The Tribal Chief» sigue lidiando con The Rock- nos detenemos en este mismo combate para confirmar que a Bully Ray no le gustó en absoluto, como expone en Busted Open Radio. Como alguien que ha disputado mil y una luchas con todo tipo de reglas extremas a lo largo de su carrera, pide más a una que se llama «Street Fight». Para él no fue ni mucho menos todo lo violencia que podría haber sido.

«¿De qué se trataba la Street Fight en esa lucha? Toda esta cosa de Street Fight es una tontería. Es como una No Holds Barred Match.

«Dusty era el rey de la lucha callejera. Se sentía como una lucha de lucha libre normal para mí. Si va a ser una Street Fight, entonces tírenlo todo por la ventana y denme una verdadera lucha callejera».

Puede que sea criticable pero no sorprendente, pues WWE no es una empresa donde esos conceptos de combate se lleven a un nivel que sí puede verse en, por ejemplo, AEW. De hecho, recordemos las notables críticas a eventos como Extreme Rules por no ser apenas extremos. Si buscas eso, en WWE no lo vas a encontrar.