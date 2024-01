Insight with Chris Van Vliet recibió recientemente una vez más a LA Knight como invitado y el popular entrevistador y el luchador de la WWE hablaron de una variedad de temas. Ahora nos ocupamos de que había aceptado el final de su carrera cuando, como última bala, contacto con Triple H.

► El casi final de LA Knight

«No fue que me quedara demasiado tiempo, sino que me quedé debido a una mala gestión (en TNA). Había sobrepasado el mal uso, había sobrepasado múltiples cambios de régimen. Y así, siendo ese el caso, era como: comienza, detente, comienza, detente, comienza, detente. Y luego, cuando me lanzaron el hueso y me dieron el título, fue como, aún no me presentaron realmente como el evento principal. Y yo estaba como, ¿Qué es esto, un premio de consolación o algo así? Y, en ese momento, pensé, bueno, tengo que irme, tengo que irme. Pero la única razón por la que me quedaba era porque había estado quebrado durante tanto tiempo. Y entonces estaba ganando buen dinero por primera vez. Nunca había visto dinero así antes. Así que pensaba que no podía dejar pasar eso. Necesito esto al menos durante dos o tres años antes de poder ir y tomar el riesgo de volver a la WWE.

«Y por lo que me prometieron no fue, ‘oye, irás directamente a la televisión de NXT’, fue ‘te llevaremos al PC y demuestra tu valía’ y eso se debe a que me fui por problemas la primera vez. Comprensiblemente, supongo, hasta cierto punto, pero al mismo tiempo, estoy pensando: estoy en la televisión. Estoy listo. Lo he demostrado en otros lugares. Sé cómo hacer televisión. Sé cómo hacer esto. Ahora mira, la WWE siempre es diferente de otros lugares. Es otro nivel en cuanto a producción de televisión, todo eso, pero no para presumir, pero si ves lo que haría en TNA o cualquier otra cosa, creo que sabía cómo trabajar en televisión por encima del promedio de la mayoría de las personas que estaban allí. Sé cómo trabajar con las cámaras pero también interactuar con la multitud y demás, y creo que mucha gente tiene problemas con eso, especialmente los chicos que vienen de las indies porque quieren ir a la multitud o solo a la cámara y luego nunca, ya sabes, miran a la multitud o eso. Así que es encontrar esos equilibrios y cosas así.

«Así que estoy pensando: ¿por qué solo voy al PC? Pero de nuevo, ‘es porque queremos asegurarnos de que eres un jugador de equipo’, este tipo de cosas y demás. Finalmente, cuando di el salto, hubo un poco no necesariamente de negociación, pero fue como, sabía que iba a tener que aceptar una reducción de salario al entrar. Pero estaba dispuesto a aceptar la reducción de salario con la apuesta de que podría convertirlo en mucho más. Porque había alcanzado el techo básicamente en TNA. Y lo pasé genial en la NWA durante el poco tiempo que pudimos hacer antes de que golpeara la pandemia. Pero sabía que necesitaba estar, aunque te voy a decir, durante la pandemia de 2020, recuerdo haber tenido una conversación con mi novia y simplemente diciendo, tengo que aceptar que esto simplemente se acabó. Y como nadie me está contratando ahora, con 37 años o lo que fuera en ese momento, simplemente tengo que ganar el dinero que pueda en cualquiera de estas otras empresas.

«Y me habían dado el correo electrónico de Triple H y su número de teléfono justo antes de que comenzara la pandemia. Y pensé, bueno, ¿qué voy a hacer con esto?, no tengo ninguna relación con este tipo. Quiero decir, sabíamos el uno del otro y como que había hablado con él una o dos veces la primera vez que estuve en NXT, pero no tenía una relación donde pudiera simplemente hablarle. Así que mi relación era con relaciones con el talento, y pensé que probablemente me ganaría problemas si voy por encima de sus cabezas, así que no voy a meterme con eso. Pero luego, cuando estaba en el punto en el que pensé, este viaje probablemente haya terminado, pensé, bueno, al diablo con eso. Le estoy enviando un mensaje. Así que le dije, mira, esto es lo que he estado haciendo durante el último año que terminó. Aquí tienes fotos, aquí tienes videos, lo que sea. Y luego solo dejé que relaciones con el talento supieran, oye, mira, de paso, envié este correo electrónico, lo que sea. Solo dame una advertencia. Y ahí fue donde fue como, bueno, tenemos que hablar de algunas cosas, lo que sea.»