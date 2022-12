Kurt Angle visitó el hospital para un tratamiento de rutina

Kurt Anglees uno de los mejores luchadores que jamás haya aparecido en un ring de la WWE, pero lleva muchos años, décadas, podríamos decir, sufriendo distintos problemas de salud. Hace solo unos meses necesitó una nueva cirugía en ambas rodillas, y precisamente esta serie de lesiones es lo que lo ha obligado a retirarse probablemente de manera prematura, negando toda posibilidad —hasta el momento— de volver a luchar.

La vida del luchador profesional pasó factura al héroe olímpico, ya que Kurt Angle tiene que visitar el hospital y recibir inyecciones de rutina para mantener su cuerpo saludable. El miembro del Salón de la Fama WWE publicó recientemente en su cuenta de Twitter una foto de su reciente viaje al hospital donde recibió otra dosis de inyecciones para su espalda. Afortunadamente para él, todo salió de buena manera y espera seguir por esa vía, considerando que su recuperación es casi completa luego de haber sido operado hace pocos meses.

Got my back injections this week! 😃#bodymaintainence #painfree pic.twitter.com/1JVlnR6EbP

— Kurt Angle (@RealKurtAngle) December 18, 2022