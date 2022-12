Kurt Angle lleva muchos años, décadas, podríamos decir, sufriendo distintos problemas de salud. Hace solo unos meses necesitó una nueva cirugía en ambas rodillas. Y aún así alcanzó a convertirse en uno de los mejores luchadores de todos los tiempos. ¿Cómo hubiera sido su carrera, por ejemplo, de no haberse roto el cuello? Esos inconvenientes no solo incluyen lesiones sino también adicciones a los medicamentos, como resultado del dolor de las mismas, o adicción al alcohol, que es lo que nos ocupa ahora con el medallista de oro olímpico.

► La adicción al alcohol de Kurt Angle

En el episodio ‘Episode 96: Kurt closes out 2007 in TNA‘ de su podcast, The Kurt Angle Show, el miembro del Salón de la Fama de WWE recuerda que fue arrestado por conducir en estado de abriedad en cuatro ocasiones en cinco años y que no quiso admitir que tenía un problema con la bebida hasta que se vio obligado a entrar en rehabilitación en 2013. Afortunadamente, «The Wrestling Machine» consiguió salir de aquel oscuro capítulo de su vida, que también afectó a su carrera luchística, y hoy puede echar la vista atrás para recordarlo.

“Estaba pasando por un momento difícil. Estaba tomando decisiones horribles. Decisiones irresponsables. Ser arrestado por conducir ebrio cuatro veces en cinco años fue simplemente ridículo. Cuando estás haciendo eso, sabes que tienes un problema. No quería admitirlo hasta que terminé yendo a rehabilitación en 2013. Me tomó un tiempo llegar a entenderlo, pero finalmente lo hice”.