Triple H ha cambiado la política de ascensos desde NXT

Triple H asumió el cargo de jefe creativo de WWE después de que Vince McMahon se retirara de la compañía debido al escándalo del dinero secreto que le terminó costando a la compañía casi veinte millones de dólares. Desde entonces, The Game terminó haciendo un montón de cambios en la empresa, y los fanáticos han estado satisfechos. Estos cambios también incluye a NXT, marca que volvió a sus raíces al volver al clásico color negro y dorado. Sin embargo, la marca aún mantiene su enfoque en la creación de nuevos talentos, quienes eventualmente serán llamados al elenco principal. Eso no ha cambiado.

► Se preparan aún más a las Superestrellas de NXT previo a su llegada a Raw o SmackDown

Mientras hablaba en su podcast Oh… You didn’t know, el miembro del Salón de la Fama WWE, Road Dogg, habló sobre los cambios que Triple H ha hecho en NXT y agregó que le dará al equipo creativo de dicha marca un mayor tiempo para descartar al talento de allí antes de que lleguen al elenco principal.

«Sí. Así que todo lo anterior para ser honesto contigo porque no hay un proceso simplificado estricto, especialmente ahora que Hunter está a cargo de la creatividad. Él entiende mucho más sobre dar una advertencia justa, por lo que puede descartar a la persona o descartar a la persona o cómo lo haga. Te da tiempo para prepararte creativamente para eso. Me gusta un aviso.

Así que a veces los conseguimos y otras veces no. Creo que en el futuro, siempre, estoy hablando ahora de la experiencia creativa de NXT, tuvimos tiempo para prepararnos para enviar a la gente, pero a veces tenemos, ‘Oye, estamos tomando a esta persona porque tenemos una idea por esto y esto’, y podías estar en medio de algo con ellos o no, y ahí se fueron. Así que no creo que siga siendo así porque creo que todos entienden, al menos déjenme vencerlo en la salida o déjenme hacer algo para cerrar el libro sobre su personaje o lo que sea. Danos tiempo para crear algo. Creo que eso sucederá mucho ahora”.

Habrá que ver cómo se manejarán a las Superestrellas de NXT de hoy en día, pero seguramente tipos como Bron Breakker, Carmelo Hayes, Cora Jade y otros tendrán la suficiente preparación para cerrar su ciclo en NXT previo a su inminente llegada a Raw o SmackDown. Por el momento, Cameron Grimes parece estar rumbo al elenco principal, considerando que lleva semanas sin aparecer en la programación de NXT.