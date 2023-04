Tiempo atrás, cuando un servidor era todavía novato en SUPERLUCHAS, elaboré un artículo que viene muy al caso de las declaraciones que nos ocupan ahora. Por entonces, expuse la falsaria repulsa de WWE hacia Chris Benoit, empresa que mientras omite todo lo posible la figura del ex Campeón Mundial de Peso Completo, mediante suscripción a WWE Network/Peacock, ofrece cualquier combate del mismo, tanto bajo sus focos como los de la extinta WCW.

Entre ellos, todos los que Benoit conjuntó con Kurt Angle, caso del que disputaron en Royal Rumble 2003, considerado por “The Wrestling Machine” como el mejor de toda su carrera. Y es que según confesó Angle el pasado septiembre, la trayectoria luchística de Benoit no debería borrarse. Y él no lo hará.

«Oh, por cierto. Quería decir esto. Sé que a la gente realmente no le importa que hable de Chris Benoit, pero no lo hago por Chris Benoit. Si borro a Chris Benoit, voy a borrar la mayor parte de mi carrera. Y no me voy a borrar . Entonces, mucha gente podría no estar de acuerdo con que tenga este programa hoy hablando de Chris y todo. No apruebo lo que hizo fuera del ring, pero lo que hizo en el ring fue fenomenal, y lo amo por eso» .

Tal vez Kurt Angle no esté suscrito a WWE Network/Peacock o prefiera obviar el comentado hecho de que allí hay un vastísimo archivo de luchas de Chris Benoit, porque ante los micrófonos de reciente entrega de ‘The Kurt Angle Show’, el olímpico dejó esta suerte de queja hacia el Imperio McMahon.

Kurt Angle (c) vs. Chris Benoit

WWE Championship – Royal Rumble 2003



The absolute peak of intensity, technique, and drama. Just beautiful, beautiful wrestling by these two; as every match between them was. pic.twitter.com/0aBq1FWGD0