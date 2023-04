¿Reaparecerá Mickie James en Impact Wrestling?

Rebellion 2023 marcó una nueva era para la escena titular femenil y varonil de Impact Wrestling, aunque aparentemente forzada por las circunstancias. Porque tanto Mickie James como Josh Alexander tuvieron que dejar vacantes sus preseas (Campeonato Mundial Knockouts y Campeonato Mundial Impact, respectivamente) tras caer lesionados el pasado mes. Allí, Deonna Purrazzo y Steve Maclin se coronaron nuevos máximos monarcas.

Respecto a James, una fractura de costilla provocó que no pudiera defender la correa en Rebellion, terminando así su quinta ostentación, iniciada el pasado enero en Hard To Kill, donde confirmó su continuidad competitiva a través de ese reto personal denominado “The Last Rodeo”.

E irónicamente, la veterana sugirió su retiro dos semanas atrás, justo antes de Rebellion, al anunciar su renuncia al título Knockouts, cuando junto a la correa, dejó su característico sombrero de “cowgirl”. Tras aquella escena, James no ha aparecido por la “Impact Zone”, si bien tuvo tiempo para jugar otra vez con su retiro en Busted Open Radio.

«Tal vez este es un gran gancho que no vi venir. Puedo sentarme y concentrarme en otras cosas y reiniciar y recuperar mi fuerza. Estoy frustrada, estoy irritada. Está bien. Las cosas siempre suceden por una razón. Llevamos tanto tiempo que, muchas veces, miramos las cosas y lo que sucede, una yo más joven habría quedado devastada. Ahora, he aprendido lo suficiente como para saber que he tenido muchos contratiempos y reinicios, y con cada golpe viene una nueva oportunidad y algo que ni siquiera te diste cuenta podría llenar tu tiempo y pasión. Estaré en casa, escribiendo canciones, haciendo ejercicio, fortaleciéndome».

► Mickie James buscará recuperar su cetro

Pero ahora, por boca de su esposo, Nick Aldis, sabemos que “Hardcore Country” continuará con su carrera y seguramente querrá portar otra vez el Campeonato Mundial Knockouts que nunca perdió sobre el ring. Aldis, también vinculado a Impact, dio buenas noticias durante reciente entrevista concedida a PW Mania.