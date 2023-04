Ricochet feliz de haber sido Campeón Intercontinental

Ricochet tuvo uno de los logros más importantes en su carrera cuando logró el Campeonato Intercontinental WWE en marzo del año pasado cuando derrotó a Sami Zayn. Su reinado se extendería hasta el mes de junio cuando perdió contra Gunther, quien ha lucido dominante e imparable desde entonces.

► Ricochet estuvo tres meses como Campeón Intercontinental

El ahora ex campeón intercontinental Ricochet apareció recientemente en el podcast Out of Character con Ryan Satin, donde habló sobre su reinado de 98 días como Campeón Intercontinental y dijo que estaba bastante feliz con él.

“Se sintió genial. Quiero decir, incluso ser parte del linaje que es el Campeonato Intercontinental es genial poder grabar tu nombre en esa historia es increíble. Todavía soy bastante nuevo aquí en comparación con muchas de las personas que han estado aquí durante más de una década. Creo que todavía hay más tiempo para crecer y aún hay más tiempo para tener esas oportunidades, pero lo que ya he tenido, estaba muy contento con eso”.

Por el momento, Ricochet parece estar fuera de la imagen del título intercontinental, ya que últimamente ha estado ocupado formando equipo con Braun Strowman, y aunque es posible que mientras Gunther siga siendo el campeón, le resulte difícil volver a repetir la proeza, considerando que The Ring General ha derrotado rivales de la talla de Drew McIntyre, Rey Mysterio y Sheamus, así como también al propio Ricochet durante una revancha.

Además del Campeonato Intercontinental, Ricochet también ha sido Campeón de los Estados Unidos, siendo este su otro logro obtenido en el elenco principal.