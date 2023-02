Karrion Kross: “Ricochet es el más infravalorado”

Karrion Kross solo compartió el encordado con Ricochet en seis ocasiones, todas ellas en la WWE. La más reciente fue el Royal Rumble 2023. Antes, una vez en Raw, dos en Main Event y dos en house shows. Nunca han tenido una rivalidad. Pero estas pocas veces que ha podido luchar con “The One and Only” le sirven a “The Herald Of Doomsday” para señalar a su compañero de vestidor como el más infravalorado de la compañía.

► Karrion Kross alaba a Ricochet

“Espero que la gente no lo tome a mal, pero creo que Ricochet está más subestimado. La razón es porque es un tipo al que puedes poner en el ring sin más, como en un combate frío sin historia, y él será capaz de obtener reacciones de cualquier audiencia ante la que esté trabajando. Hay ciertas personas que se inclinan más hacia la narración de historias, y hay ciertas personas que se inclinan más hacia los puntos altos.

“Solo depende de la audiencia con la que estés trabajando. Algunas audiencias prefieren más las historias, y luego otras audiencias prefieren los puntos altos. Quieren ver una lucha libre híbrida, que es maravillosa. Tenemos una audiencia muy diversa, y cada ciudad es diferente, pero te digo, hombre, si pones a Ricochet en el ring con alguien, quiero decir, obtendrán el valor de su dinero. Con el debido respeto a todos en la lista, todos dan el 110%. Solo creo que él golpea diferente“.

