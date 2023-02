Makhachev: “No soy campeón, soy el mejor del mundo”

Islam Makhachev cree que no ha dejado dudas sobre quién es el peleador número uno libra por libra de MMA. El campeón de peso ligero de UFC defendió con éxito su título contra el campeón de peso pluma Alexander Volkanovski en el evento principal de UFC 284 del sábado.

Makhachev ganó una decisión unánime en una batalla de ida y vuelta. Con la victoria, Makhachev le dio a Volkanovski su primera derrota en UFC, rompió la racha de 22 victorias consecutivas de la estrella australiana y extendió su propia racha de victorias en UFC a 12.

También emergió como el ganador de un enfrentamiento que fue anunciado por la promoción como la colisión de los dos mejores peleadores libra por libra del mundo. En la conferencia de prensa posterior a la pelea de la noche, Makhachev dijo a los medios que vencer a Volkanovski lo convierte en el mejor del mundo.

“No importa cómo gané hoy, ahora no solo soy campeón, soy el mejor boxeador del mundo”, dijo Makhachev. “Estoy muy feliz. Ahora la gente me llamará no solo campeón, sino ‘mejor peleador del mundo’. Este es mi sueño, y no importa cómo gané, estoy muy feliz”.

Makhachev colocó el guante después de reclamar el título de peso ligero de UFC con una victoria por sumisión dominante sobre Charles Oliveira en octubre pasado en UFC 280. En lugar de enfrentarse a un retador en la profunda división de las 155 libras, inmediatamente pidió una pelea con Volkanovski y agradeció la oportunidad de competir en el país de origen de Volkanovski, Australia.

Si bien aún le esperan muchos desafíos en su división, vio que demostrar su valía contra Volkanovski era el próximo paso más convincente en su reinado.

“Fue una pelea dura con Volkanovski por muchas cosas. Yo vengo de otro país, a más de 13.000 kilómetros de mi país, vengo con mi equipo, y se cambia la hora, y llegamos a la arena temprano en la mañana, muchas cosas. Pero no me preparo para peleas fáciles“.

“No peleamos por el cinturón, sino por quién va a ser el mejor peleador del mundo. Por eso fue una pelea dura”.

Las tarjetas de puntuación fueron unánimes a favor de Makhachev, aunque la mayoría de la pelea fue muy reñida, y dos de los jueces terminaron 48-47, dando dos rounds al retador. A diferencia de muchas de sus peleas anteriores, Makhachev no pudo iniciar una ofensiva significativa con su agarre, lo que significaba que tenía que vencer al peligroso Volkanovski.

Volkanovski dijo durante su aparición en la conferencia de prensa posterior a la pelea que había escuchado que Makhachev expresó dudas sobre el resultado cuando regresó a su esquina después de la campana final, pero Makhachev rechazó ese rumor.

“Yo no dije eso. Lo sé en mi mente, cuando terminó la pelea, sé que como mínimo gané tres rounds. No dije que no perdí nada”.