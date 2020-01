¿Qué decir de Kurt Angle? La leyenda de Pittsburgh lo ha conseguido todo y ha enfrentado a figuras de la talla del Undertaker, The Rock, Steve Austin o Triple H a lo largo de su extensa y exitosa carrera pero cuando todo el mundo hace cábalas acerca de cuál fue su mejor combate él mismo nos ha sacado de dudas.

►Kurt Angle vs Chris Benoit

Según ha confesado el propio Kurt Angle en una entrevista concedida recientemente a SPORTbible, el mejor combate de toda su carrera lo tuvo en el Royal Rumble 2003. Aquella noche se medía por el título mundial de WWE a Chris Benoit en el Fleet Center de Boston (arena que actualmente es conocida como el TD Garden).

Aquellos 20 minutos de combate le valieron a ambos la candidatura a combate de año, y el miembro del Salón de la Fama, Kurt Angle lo sigue recordando a fecha de hoy:

«Recuerdo mi combate contra Chris Benoit en Royal Rumble 2003. Creo que ha sido el mejor combate de toda mi carrera porque Chris Benoit era un auténtico campeón. Creo que era el mayor competidor dentro del ring, no creo que haya nadie que le haya superado en toda la historia».

Angle también quiso remarcar que de 2001 a 2011 cree que él mismo fue el mejor luchador de todo el negocio. Kurt Angle firmó con WWE en 1998 llegando al elenco principal al año siguiente para dejar la compañía en 2006 marchándose a TNA. También trabajó durante los años siguiente para empresas del calibre de NJPW y AAA, regresando a WWE en 2017 para entrar en el Salón de la Fama y retirarse el pasado mes de abril durante la celebración de WrestleMania 35 en un combate ante Baron Corbin:

«Desde el primer momento supe de qué iba todo esto, de hecho conseguí que me firmaran tras el primer día de pruebas. A partir de ahí todo fue muy rápido. De 2001 a 2011 estuve en racha; fui el mejor luchador del mundo sin lugar a dudas durante más de una década. Comencé tarde la carrera, con 31 años, pero llegué a lo más alto de mi estado de forma con 41 ó 42, siendo capaz de rendir al más alto nivel hasta los 48″.

►Kurt Angle tuvo que retirarse precipitadamente

A pesar de haber sufrido varias lesiones de cuello que sin lugar a dudas acortaron su carrera, Angle también confesó a SPORTbible por qué se retiro el pasado año:

«Se supone que no tenía que haberme retirado el año pasado pero al haber abandonado un par de años antes quizás eso fue lo más dañino para mi carrera, incluso más que el el tiempo de inactividad debido a las lesiones. Supe que mi cuerpo ya no daba más de sí y que tenía que retirarme era el momento adecuado y fue mi propia decisión, algo con lo que Vince siempre estuvo de acuerdo y respetó.

Si aún no has visto el combate entre Kurt Angle y Chris Benoit te recomendamos que no te lo pierdas ya que lo tienes disponible en WWE Network en cualquier momento. Para aquellos que quieran un adelanto aquí os dejamos el tweet del propio Angle haciendo honor a aquel combate.

Puedes ver más notas de este colaborador en su blog (wwenoticiasenespanol) y su canal de YouTube.