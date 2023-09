Kurt Angle recuerda un inusual combate contra Brock Lesnar

A lo largo de su carrera, Kurt Angle ha compartido ring con algunos de los mejores luchadores de la historia de la WWE. Sin embargo, hay un hombre al que destaca como el mejor atleta del grupo, a quien incluso pudo enfrentarlo en un combate real y no planificado: Brock Lesnar.

► Kurt Angle elogió a Brock Lesnar

Durante una entrevista reciente en The Joe Rogan Experience, Kurt Angle elogió al luchador y luchador de MMA Brock Lesnar, y recordó el combate real que ambos disputaron cuando Lesnar todavía estaba en Ohio Valley Wrestling. Angle dice que inmediatamente intentó subir al ring con Lesnar, pero Lesnar lo detuvo, afirmando que llevaba sandalias y no quería luchar descalzo. La semana siguiente, sin embargo, Angle fue testigo de cómo Lesnar luchaba contra Paul Wight (The Big Show), con Lesnar levantando al gigante de más de 227 kilogramos y dejándolo caer sobre la lona. A pesar de su sorpresa por la fuerza de Lesnar, Angle vio la oportunidad de ver quién era mejor.

«Se ha adaptado a todo en su vida. El niño es increíble. Para su tamaño (pesa 140 kilogramos), es el mejor atleta con el que he estado en el ring. Luché con él una vez de verdad. Cuando volvió del entrenamiento, de OVW, alguien se le acercó y le preguntó cómo le iría contra Kurt Angle. Él dijo: ‘Le patearía el trasero’. … Entonces el tipo viene a mí y me dice: ‘Oye, Brock dijo que puede vencerte en un combate de lucha libre’.«

«Dije, ‘Big Show, lárgate’. Me acerco sigilosamente detrás de Brock, le doy un golpecito en el hombro y le digo: ‘Es hora de irnos’. Así que fuimos, y estuvimos durante unos 15 minutos. Los luchadores les dirán que le pateé el trasero, que lo dominé, eso no es cierto. Lo vencí, pero no por mucho. Lo derribé dos veces, y él no lo hizo«.

Ya dentro del elenco principal de WWE, Lesnar y Angle también compartirían el ring y tuvieron luchas memorables, incluida una en WrestleMania 19 que puede ser mejor recordada por el fallido intento del Shooting Star Press de Lesnar, que eventualmente dejó de utilizarlo en su arsenal.