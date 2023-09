Carmelo Hayes quiere derrotar limpiamente a Ilja Dragunov

El 30 de septiembre, el campeón de NXT Carmelo Hayes se enfrentará de nuevo contra Ilja Dragunov en NXT No Mercy en un nuevo intento de este último por conseguir el título. Ambos se enfrentaron previamente en NXT The Great American Bash, donde Dragunov desató su contundente ofensiva sobre Hayes, pero Trick Williams interfirió y le dio la apertura a que el campeón retuviera.

► Carmelo Hayes está preparado para enfrentarse a Ilja Dragunov

Durante una aparición reciente en WWE The Bump, Carmelo Hayes reflexionó sobre su lucha contra Ilja Dragunov, y reveló su motivación de querer derrotarlo de una manera más limpia que en su último enfrentamiento.

«Bueno, para ser honesto, necesité dos meses para recuperarme de ese combate, así que me alegra que me hayan dado un poco de tiempo. Siento que en este encuentro estaré mucho más preparado. Sé en lo que me estoy metiendo. Alguien como Ilja Dragunov, es de una raza diferente, hombre. Ustedes saben, lo han visto simplemente caminar. al ring. Solo eso es aterrador.»

«Así que estoy deseando volver a estar con él y conseguir esa victoria solidificada. Se habló mucho sobre un asterisco porque tenía a Trick a mi lado y hubo un poco de duda al respecto. Así que Estoy listo para callar a todos los que dudan y vencer a Ilja uno, dos, tres, limpio».

Cuando se le preguntó sobre su estrategia contra Dragunov esta vez, Hayes prometió traer pelea desde el principio. Si bien el Campeón NXT no tiene miedo de mejorar su físico, admite que aún tiene que encontrar la debilidad de Dragunov en el ring, lo que presenta otro desafío que debe superar. Hayes afirmó, sin embargo, que está preparado para el desafío y planea ganarlo.