La promesa de WWE NXT Trick Williams pudo ir a XFL

Trick Williams está intentando abrirse camino en NXT ahora sin Carmelo Hayes a su lado y parece tener una gran carrera por delante en WWE. Pero podría no estar viviendo nada de esto de haberse unido a la XFL antes de convertirse en Superstar. Y como revela en The Hall of Fame, el pódcast de Booker T, un agente intentó que tomara ese camino.

► Trick Williams, cerca de XFL

«Cuando era niño, solía ver lucha libre. Esto fue alrededor de tu época, Booker. Mi luchador favorito de niño era ‘Stone Cold’ Steve Austin. A los tres años, abría una lata de quienoptraseros. Mi mamá me decía: ‘Oye, tenemos que reducir un poco la lucha libre, ya sabes a lo que me refiero. Me metí en problemas, ¿entiendes lo que quiero decir? Luego dejé de ver la lucha libre por un tiempo y me enfoqué en el football. Pero sabía lo que estaba pasando. Conocía la siguiente generación después de la Era Attitude. Vi a Booker, vi a John Cena, Randy Orton, estos tipos. Pero no estaba completamente metido en la lucha libre. Estaba completamente enfocado en el football. Después de la universidad, tuve una prueba en el minicampamento de los Philadelphia Eagles y me cortaron. Desde entonces, no sabía qué iba a hacer. Todavía estaba tratando de jugar al fútbol».

«Tenía un agente en ese momento. Estaba tratando de inscribirme en la XFL. La XFL era propiedad de Vince McMahon. Así que llené un cuestionario para la XFL y al día siguiente, la WWE se puso en contacto conmigo y dijo: ‘Oye, si estás interesado, queremos traerte para una prueba’. Al igual que tú, nunca pensé en ser luchador yo mismo. De donde vengo, no conozco a ningún luchador profesional. No conocía ninguna escuela en ese momento. No sabía cómo entrar en esto. Pero fui a la prueba y pensé: ‘Hombre, creo que puedo hacer esto. Creo que puedo hacerlo. Creo que estoy hecho para hacer esto aquí’. No me ficharon de inmediato, así que tuve que perseguirlo. Lo tenía en mente. Dije: ‘Ya no soy un jugador de fútbol. Voy a ser luchador’. Desde entonces, el resto es historia».