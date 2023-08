Trick Williams, sin Carmelo Hayes: «Soy Batman»

Durante el episodio de NXT del 1 de agosto, Carmelo Hayes y Trick Williams acordaron separarse en buenos términos después de muchos meses trabajando juntos y viviendo la mejor época de sus carrerras en WWE. No es habitual que dos Superstars que han formado una alianza simplemente tengan una conversación y se den la mano para ponerle fin pero eso fue lo que hicieron. Y de ahora en adelante cada uno va a tener que demostrar de lo que es capaz por sí mismo.

► El presente de Trick Williams

Para empezar, Williams fue derrotado en el programa de anoche por Ilja Dragunov. Puede verse que aún no está tan cuajado como Hayes, lo cual tiene lógica pues este llevaba más tiempo trabajando en la programación antes de que se unieran, además de que desde que lo hicieron tuvo más protagonismo. Pero en realidad es una buena noticia para Trick pues es una muestra de que la compañía confía en él. Y de la misma manera, él también lo hace en sí mismo.

Hablando recientemente en Ten Count Media, explicaba que él es también Batman, que nunca fue el Robin de Melo:

«Sí, soy mi propio hombre. Carmelo es su propio hombre, y estoy feliz. Estoy más emocionado que nunca porque puedo mostrar lo que soy capaz de hacer. Ya no más Batman [y] Robin. Ahora soy Batman también. Es una sensación maravillosa».

«No porque sea un Robin, sino porque hasta este punto, he estado apoyando a mi hermano. Él me introdujo en el negocio, como diciendo, ‘Oye, ahora somos Trick/Melo.’ Eso es lo que hizo. Me introdujo en el negocio. Mientras aprendía, mejoraba y lo observaba. Ahora estoy listo para asumir y alcanzar mi máximo potencial también«.

En espera de ver qué sigue para los dos luchadores, es interesante recordar este informe que publicamos en SUPERLUCHAS en noviembre de 2021: «Hay grandes esperanzas con el combate de Carmelo Hayes y Trick Williams. Los dos lucharon en un combate no televisado anoche en SmackDown. Opiniones muy favorables de las personas con las que hablé, muchos dijeron que lucen como ‘estrellas’».