El primer eslogan que Paul Wight empleó para su primera aparición bajo los focos de AEW fue «No More B.S.», que podía interpretarse como un dardo hacia WWE, de la que acababa de salir, además de referenciar el final de su identidad luchística anterior, Big Show.

Wight ha encontrado en AEW un lugar plácido donde vivir el ocaso de su carrera, y puntualmente, el veterano gusta de apuntar que uno de los factores que hacen atractiva a la empresa es Tony Khan. Así lo expuso el pasado mes bajo entrevista con talkSPORT.

Y ahora, bajo reciente entrevista con DAZN, Wight hace una nueva comparativa entre Tony Khan y Vince McMahon que se presta a malinterpretaciones.

«Tony no me supone ningún tipo de estrés. Llego, trabajo duro, me esfuerzo al máximo, mi esfuerzo se aprecia y Tony está agradecido de que sea parte de AEW. No es solamente conmigo, es cómo trata a todos los talentos. Creo que hay… más respeto hacia el personal cuando trabajas con Tony, porque Tony dirige AEW como alguien dirigiría un equipo profesional de fútbol americano, o en equipo de balompié. Lo máximo, centrado en el jugador, así es como Tony dirige AEW. Realmente se enfoca más en el talento, no tanto en lo que es mejor para AEW, lo que es mejor para la marca, lo que es mejor para la compañía.

«Muchas de sus motivaciones son, ‘¿Están contentos mis talentos? ¿Están motivados mis talentos? ¿Están comprometidos mis talentos? ¿Están involucrados?’ Es realmente bueno en eso, de verdad que lo es. Es una atmósfera distinta. El atleta profesional tiende a sentirse como un pedazo de carne. Eres tan bueno como lo último que hayas hecho, eres bueno dependiendo de lo que puedas aportar. No tengo esa sensación aquí con AEW. Creo que soy parte de algo, estoy ayudando a construir algo. Y en este punto de mi carrera, eso es algo único».