Angelina Love: «Billy Gunn no está retirado»

Durante el episodio de AEW Collision del 22 de julio, The Acclaimed y Billy Gunn salieron derrotados ante The House of Black en un combate en el que estaba en juego el Campeonato Mundial de Tríos cuando Malakai Black logró el toque de espaldas sobre el Daddy Ass después de aplicarle su Black Mass. Una vez terminada la lucha, el campeón e integrante de la facción susurró unas palabras al oído del WWE Hall of Famer antes de que este procediera a quitarse las botas y abandonar el escenario.

"Rest in Pain"

House of Black sends a chilling message to The Acclaimed and now-retired Billy Gunn. Watch #AEWCollision Fight for the Fallen LIVE on TNT!@malakaiblxck | @Brodyxking | @SNM_Buddy | @TheJuliaHart pic.twitter.com/OIeYuvIUpD — All Elite Wrestling (@AEW) August 20, 2023

► El no retiro de Billy Gunn

Desde entonces, Gunn no ha vuelto a aparecer en la programación All Elite y la principal especulación es que en adelante estará trabajando únicamente detrás de cámaras. No obstante, a falta de información real, traemos ahora una nueva que apunta en otra dirección. En una reciente sesión virtual de firma de autógrafos en Captain’s Corner, la ex luchadora Angelina Love compartía sus sensaciones sobre el presente de su antiguo compañero de vestidor en TNA.

«No creo que [Billy Gunn esté realmente retirado]. Tendrá un retiro real y una lucha de retiro auténtica, en la que sepamos que se acerca y pueda ser celebrado».

Love conoce bien a Gunn pues estuvieron trabajando juntos varios años. De hecho, también aprovechó el momento para recordar aquellos tiempos:

«Simplemente nos preguntábamos, ‘¿Qué está pasando en la vida? Este hombre estuvo en DX y ahora está en nuestro pequeño grupo de chicas en TNA’. Tan increíble, y él también lo disfrutó. Lo aceptó con entusiasmo y todavía estamos muy unidos hasta el día de hoy«.

La verdad es que suena extraño que alguien como Billy Gunn vaya a retirarse después de perder una lucha de tríos en un programa semanal. Él merece más.

They ain’t ready for this. Whole division on alert. We coming home to Cleanse The World One Ugly Person At A Time. Put paper bags on all of ‘em.

🤌🏼👯‍♀️💄 💅👊🏼 @ActualALove September 9@impactwrestling pic.twitter.com/pIBq6DP0A6 — Velvet Sky (@VelVelHoller) August 11, 2023