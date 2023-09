MJF explica cómo crear al luchador perfecto

No existe el luchador perfecto pero sabemos cuáles son las cualidades que poseen los números uno: talento en las cuerdas, carisma, micrófono, movimientos vistosos, grandes combates, campeonatos mundiales, eventos estelares, momentos históricos… No tiene sentido comparar a unos con los otros pero aquí podemos hablar tanto de Ric Flair como de Bryan Danielson. Pero desde tiempos inmemoriales hasta la actualidad ha habido muchos que han reúnido esas virtudes y reservaron su lugar en los libros.

► El luchador perfecto

MJF menciona a tres de ellos cuando le preguntan cómo crear al luchador perfecto en una reciente entrevista con los New York Mets. El Campeón Mundial AEW quizá entre dentro de la lista algún día. Siempre es difícil comparar las generaciones pasadas con las recientes, es decir, ¿acaso se puede poner a la par a alguien con Eddie Guerrero, Chris Jericho o Bret Hart? Pero puede que dentro de un tiempo se haga esta misma pregunta con Kenny Omega, Will Ospreay o el mismo Better Than You.

«En cuanto a la apariencia, me quedo con Triple H. Para las promos, elijo a [Roddy] Piper. En cuanto a habilidades en el ring, me decanto por Shawn Michaels. Esa es mi respuesta».

Tras estas palabras, le señalan a MJF qué pasaría si ese luchador perfecto se viera las caras con él en el ring: «Ya sabes cómo es. Campeón del mundo«.

La verdad es que el campeón All Elite ha superado a unos cuantos grandes nombres durante su reinado. Sin ir más lejos, el miércoles en Grand Slam 2023 retuvo el título ante Samoa Joe. Y anteriormente lo hizo con el mencionado Bryan Danielson, Adam Cole, Hiroshi Tanahashi o Jon Moxley. Ahora, habida cuenta de todo lo mencionado, ¿quién o quiénes son para nuestros conocedores de SUPERLUCHAS los mejores luchadores de todos los tiempos, dentro o fuera de las grandes ligas como WWE?