Sin entrar en la categoría de novato, pues lleva más de un lustro sobre los rings, Komander pudo considerarse uno de los mejores luchadores en eclosión del 2022, como este autor que aquí escribe expuso vía artículo.

Entonces, predije que 2023 sería definitivamente su “breakout year”, parafraseando a los anglosajones. Y es que estos, aún a gran escala, no tienen constancia de Komander, aunque el mexicano haya hecho ya de las suyas por PWG, MLW o GCW. Pecado que espero purguen la semana que viene, pues tendrán pocas excusas para no disfrutar de Komander.

Anunciado durante el episodio de anoche de AEW Rampage, Komander hará su debut sobre esta empresa en el próximo Dynamite. Pero no de cualquier manera. Komander competirá contra Konosuke Takeshita, Ortiz, Action Andretti, Sammy Guevara, Powerhouse Hobbs, Eddie Kingston y AR Fox dentro de la lucha de escaleras “Face of the Revolution”, por una oportunidad al Campeonato TNT.

No sorprende que este encuentro, habitual en el cartel de cada entrega de Revolution, quede fuera del menú de Revolution 2023. Cabe señalar una vez más la importancia para AEW de sus shows televisivos, y con tal decisión, asimismo, Tony Khan y Cía reducen el cartel del PPV, considerando que sólo ese “Iron Man” entre MJF y Bryan Danielson ocupará como mínimo 60 minutos.

Komander, por su parte, estará encantado con el movimiento, pues el público estadounidense podrá verlo en abierto, bajo una modalidad con la podrá demostrar sus habilidades aéreas y de paso conseguir una oportunidad titular.

Estreno que Tony Khan quiso confirmar en redes sociales.

It's official@KomandercrMX will debut in AEW this Wednesday on TBS on the last Wednesday Night #AEWDynamite on the Road to Revolution, fighting in the Face of the Revolution Ladder Match!



Thank you everyone watching #AEWRampage on TNT right NOW! We're off to a hot start tonight