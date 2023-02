Jordan Oliver ganó la JCW Jersey J-Cup

Joey Janela decidió rescatar la prestigiosa JCW Jersey Cup, queriendo devolverla a sus orígenes y confiando, según expresó bajo reciente entrevista con Jeremy Lambert en el podcast The Spotlight, que en pocos años goce del prestigio del torneo Battle Of Los Angeles de PWG.

Y es que, cuanto menos, nadie puede negar su dificultad. Al contrario que el citado BOLA u otras justas similares, todos los combates de la JCW Jersey Cup se desarrollan a lo largo de una única jornada.

Horas atrás, mi compañero de SUPERLUCHAS Jonie Lucha recogió los resultados de la primera parte de la velada celebrada ayer, donde Janela avanzó de ronda tras su victoria sobre Starboy Charlie.

Pero Janela no consiguió primer ganador de esta nueva era de la Jersey J-Cup, sino el joven talento Jordan Oliver, quien además de la copa, fue coronado nuevo Campeón JCW (título antes inexistente y que parece representará a esta resucitada versión anterior de GCW), luego de vencer a Charles Mason, Janela y Mike Bayley. Una final contra este último que según los presentes resultó brillante.

A continuación, los resultados completos de la “Session 2” de la JCW Jersey J-Cup, celebrada también desde el White Eagle Hall de Jersey City (New Jersey).

Well that’s one way to start the year. 👏🏼@JerseyCW @GCWrestling_ pic.twitter.com/cFcNWaBYd7